Zelda: Tears of the Kingdom schlägt bereits Hogwarts Legacy

Das neueste Spiel der langlebigen „The Legend of Zelda“-Reihe, Tears of the Kingdom, wurde erst am 12. Mai 2023 veröffentlicht. In Großbritannien scheint sich der Titel jedoch bereits jetzt hervorragend zu verkaufen.

Laut Christopher Dring von GamesIndustry.biz schlägt „Zelda: Tears of the Kingdom“ bei den Verkaufszahlen bereits das ebenfalls unglaublich erfolgreiche Hogwarts Legacy. Und dabei werden allein die physischen Verkäufe betrachtet, da Nintendo keine Verkaufsdaten für den eigenen eShop herausgibt.

Zelda: Tears of the Kingdom in erster Woche 50 Prozent stärker als Hogwarts Legacy

Das neueste Abenteuer von Link und Zelda schneidet nicht nur bei Test und Reviews hervorragend ab. Laut den Daten von GamesIndustry konnte „Tears of the Kingdom“ in Großbritannien den größten physischen Launch des Jahres hinlegen. Dazu ist der Titel außerdem Nintendos zweitgrößte Veröffentlichung in UK überhaupt, nach „Wii Fit“ mit dem Balance Board aus dem Jahr 2008.

Die Verkäufe von „Tears of the Kingdom“ sollen in der ersten Woche die Zahlen von „Hogwarts Legacy“ um 54 Prozent übertreffen. Das Zauber-Abenteuer wurde offiziell am 10. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht.

Am 5. Mai folgten dann auch die älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Eine Version von „Hogwarts Legacy“ für die Nintendo Switch sollte eigentlich im Juli folgen, wurde kürzlich jedoch auf den 14. November 2023 verschoben.

„Zelda: Tears of the Kingdom“ soll zudem den größten Launch eines „The Legend of Zelda“-Spiels hingelegt haben und übertraf den Eröffnungswochenumsatz seines Vorgängers Breath of the Wild um mehr als das 2,7-fache.

Schon jetzt ist der Titel das achtgrößte Zelda-Spiel aller Zeiten und konnte bereits „The Wind Waker“, „Skyward Sword“ und „A Link Between Worlds“ bei den physischen Verkäufen hinter sich lassen. Allerdings ist „Tears of the Kingdom“ nur der zweitgrößte Switch-Launch in UK. Die Verkäufe lagen um zwölf Prozent niedriger als bei der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur aus dem letzten Jahr.