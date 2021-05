The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Insider hat schlechte Nachrichten

Wann erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? Fans hoffen darauf, dass Nintendo den Nachfolger des beliebten Action-Adventures bald ankündigt und wir uns vielleicht noch auf einen Release in diesem Jahr freuen dürfen. Aber ein bekannter Insider und Leaker erklärt, dass wir uns wohl noch etwas länger auf das neue Abenteuer von Held Link gedulden müssen.

Auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild müssen wir wohl noch länger warten

Der bekannte Insider „Zippo“ schreibt auf seinem Blog zwar, dass sich das Spiel seinen Informationen zufolge der Fertigstellung nähert, aber es ist dennoch unwahrscheinlich, dass es noch 2021 für Nintendo Switch erscheint:

„Wenn ein Nintendo-Spiel von der Pandemie betroffen war, dann dieses. Nach dem, was ich gehört habe, steht das Spiel kurz vor der Fertigstellung, aber eine Veröffentlichung bis zum Ende des Jahres scheint einfach nicht machbar zu sein. Es braucht ein bisschen mehr Zeit. Und mit Blick auf das letzte Jahr ist das auch völlig verständlich.“

Laut Zippo war 2021 ein verrücktes Jahr für Nintendo. Durch die Corona-Pandemie sollen sich die Veröffentlichungen in diesem Jahr auf Spiele aus den sekundären Marken konzentrieren. Das heißt, die großen Marken wie „Zelda“ und „Mario“ werden wir wohl erst im kommenden Jahr mit neuen Titeln wiedersehen.

Zippo erwartet aber, dass Nintendo auf der E3 einige Informationen bezüglich „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ bekannt geben wird. Darunter Gameplay-Material. Aber er ist fest davon überzeugt, dass es dann in Sachen Releasetermin „Frühjahr 2021“ heißt.

Der Insider erklärt aber auch, dass dies nur seine Vermutung ist aufgrund der Informationen, die er zum Spiel hat. Es wäre natürlich auch möglich, dass Nintendo alle überrascht und das nächste „Zelda“ doch noch für einen Release im Jahr 2021 ankündigt.