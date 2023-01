The Last of Us: Serie sorgt dafür, dass 70er-Jahre-Song auf Spotify explodiert

Die Serienadaption von The Last of Us läuft gerade äußerst erfolgreich auf HBO sowie hierzulande bei Sky WOW und hat mit der zuletzt erschienen dritten Episode die Herzen zahlreicher Zuschauer*innen gebrochen. Und nur einen Tag später erobert ein Song aus der Folge den Streaminganbieter Spotify.

Diese Rolle spielt der Song in Folge 3: In der herzzerreißenden Episode, die sich rund um Bill (Nick Offerman) und Frank (Murray Bartlett) dreht, die sich in der Apokalypse kennen und lieben lernen, spielt ein ganz bestimmter Song eine besondere Rolle.

Es geht um den Titel „Long Long Time“, der im Jahr 1970 von Linda Ronstadt veröffentlicht wurde und gleichzeitig namensgebend für die dritte Episode ist.

Zuerst wird der Song von Frank und im Anschluss von Bill selbst auf einem Klavier gespielt und sorgt für eine sehr emotionale Szene, bei der sich die beiden näher kommen.

Später, zum Ende der Folge, als Ellie und Joel endlich ihre Autobatterie haben und mit dem Auto von Bill davonfahren, findet Ellie eine Kassette im Handschuhfach und legt sie ein – der Song auf dem Tape: „Long Long Time“ von Linda Ronstadt.

„Long Long Time“ explodiert durch The Last of Us

Nachdem die dritte Folge von „The Last of Us“ ausgestrahlt wurde, gab es auf Spotify einen enormen Anstieg, was das Abspielen des 70er-Jahre-Songs angeht, bezogen auf die Zuhörer in den USA. „Long Long Time“ wurde stolze 4900 % häufiger abgespielt, als in der Vorwoche.

Diese Statistik hat der Streaminganbieter selbst auf Twitter veröffentlicht.

Und da es sich hierbei noch um eine sehr frühe Statistik handelt, dürfte der Song in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch deutlich häufiger angeklickt werden.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Ein ähnliches Phänomen konnte man schon bei Stranger Things beobachten. Die vierte Staffel brachte im letzten Jahr den 80er-Hit „Running Up that Hill“ zurück in die Charts.

Wann es mit „The Last of Us“ weitergeht erfahrt ihr in unserem Episoden-Guide, bei dem wir auch alle Sendetermine zusammengefasst haben.

Zudem haben wir schon einen ersten Ausblick auf Episode 4 für euch.