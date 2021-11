The Last of Us-Serie: Private Filmaufnahme zeigt Joel und Ellie beim Reiten

Auch wenn wir uns bis zum Release der The Last of Us-Serie wohl noch eine ganze Weile werden gedulden müssen, galoppieren die Dreharbeiten in gutem Tempo voran – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wie nun eine private Filmaufnahme zeigt, reiten Joel und Ellie in der Serie nämlich auf dem Rücken eines Pferdes durch die verseuchte Zombiewelt.

Auf Twitter teilte eine Nutzerin ihre bizarre Begegnung mit Joel-Darsteller Pedro Pascal. Wer das postapokalyptische Videospiel gespielt hat, weiß natürlich, dass sich das ungleiche Paar auch dort über die Unterstützung des Vierbeiners freuen durfte.

The Last of Us: Pferdestarke Filmaufnahme zur Serie

Twitter-Nutzerin Donicache dürfte ganz schön gestaunt haben, als sie mit einem Blick aus dem Fenster auf einmal Joel und Ellie auf einem Pferd entdeckte. Anscheinend wurde sie Zeugin der Dreharbeiten zur „The Last of Us“-Serie, denn natürlich handelt es sich bei den beiden eigentlich um Schauspieler.

Gemeinsam sitzen Pedro Pascal und Bella Ramsey in ihren Rollen als Joel und Ellie nämlich auf dem Rücken des braunen Tieres und für Pascal bleibt die heimliche Beobachterin nicht unbemerkt. Er erwidert den Blick der Twitter-Nutzerin durch die Kamera, spendiert ihr ein Lächeln und eine freundliche Geste.

Pedro Pascal made my day!! pic.twitter.com/sLuImvnFHg — Donica (@donicache) November 27, 2021

Wie Donicache in einem weiteren Tweet mitteilte, fand die Filmcrew ihre private Aufnahme offenbar alles andere als lustig. Kurz nachdem sie das Video im Kasten hatte, verdeckte man das entsprechende Fenster mit schwarzem Stoff, um so weitere Filmaufnahmen zu verhindern.

Fans freuen sich aber natürlich über den kurzen Einblick und für willkommenes Marketing sorgt der Clip sowieso. Viele Infos gibt es über die Serie sonst zwar noch nicht, wir wissen aber immerhin schon, dass die erste Staffel rund zehn Folgen umfassen wird. Alles weitere zur „The Last of Us“-Serie findet ihr in unserem entsprechenden Artikel.