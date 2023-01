The Last of Us: HBO veröffentlicht Behind-the-Scenes-Video zur Serie

In etwas über einer Woche startet die neue The Last of Us-Serie auf HBO und passend dazu haben die Verantwortlichen der Show ein exklusives Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, welches Fans hinter die Kulissen der Produktion entführt und ein paar spannende Momente aus der Serie zeigt.

Vom erfolgreichen Spiel zur Serie

The Last of Us wurde dank seiner starken Geschichte, dem brutalen Gameplay und den phänomenal geschriebenen Charakteren zu einem der meist gepriesenen Titel der Spielebranche. Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 wurde das Spiel massiv gelobt und gewann zahlreiche Auszeichnungen als Spiel des Jahres.

Die Fortsetzung wurde zwar etwas kritischer betrachtet, Kritiker feierten den Titel aus dem Jahr 2020 dennoch. Der Erfolg beider Spiele führte natürlich dazu, dass Hollywood sich eine Scheibe davon abschneiden wollte. Nachdem eine Filmadaption der Geschichte gescheitert war, wurde einer HBO-Serie grünes Licht gegeben.

Schon gewusst? Für den gecancelten Film wurden zwei bekannte Schauspielerinnen für die Rolle der Ellie in Betracht gezogen. Eine davon spielte sogar in Game of Thrones mit – genau wie Bella Ramsey, welche nun die Rolle der Ellie in der Serie spielt.

Hinter den Kulissen von The Last of Us

Es ist nicht mehr lange hin, bis zur Veröffentlichung der Serie auf HBO und um ein bisschen Vorfreude bei den Fans zu schaffen, veröffentlichten die Serienmacher*innen einen Blick hinter die Kulissen. Im Behind-the-Scenes-Video gibt es einen Einblick auf die Entstehung der HBO-Serie, deren Budget übrigens größer ist als das der ersten fünf Staffeln von „Game of Thrones“.

Selbstverständlich gibt es in der Serie viele große, spektakuläre Szenen, von denen man einige in diesem Video zu sehen bekommt. Serienschöpfer Neil Druckmann, Showrunner Craig Mazin, Pedro Pascal und Bella Ramsey erläutern die Geschichte und sprechen darüber, wie sie an die Adaption eines so umfangreichen Spiels herangegangen sind.

Unter anderem erklären sie, dass die Geschichte des Spiels erweitert wurde, da die Erzählung nicht aus reinen Kämpfen und Schleichpassagen wie im ursprünglichen Gameplay bestehen kann. Ihr könnt euch das Video im Folgenden ansehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wie sehr die Geschichte der Serie vom Spiel abweichen wird. Bisherige Trailer und auch der Cast haben bestätigt, dass es Szenen mit Charakteren wie Ellies Mutter geben wird, die im Spiel nicht vorkamen. Trotzdem ist zu hoffen, dass die Serie auch mit den verschiedenen Ergänzungen den Spielen treu bleiben wird.

Die Premiere von „The Last of Us“ findet am 15. Januar 2023 auf HBO statt. In Deutschland können Fans die Abenteuer von Joel und Ellie in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar bei WOW verfolgen, bevor die Folgen ab März auch auf Sky Atlantic zu sehen sind.