Tenet-Star Robert Pattinson kürt bestes Final Fantasy

Welcher Teil der Final Fantasy-Reihe ist das beste Spiel? Eine Frage, an der sich die Geister scheiden. Mittlerweile gibt es schließlich schon 15 Hauptableger und unzählige Spin-offs. Da ist es nicht gerade einfach, den besten Titel eines ganzen Gaming-Franchises zu erwählen. Nicht wahr?

Die Frage nach dem besten FF-Game ist also keine leichte. Aber womöglich kann uns diese Frage nun ein für alle Mal Robert Pattinson beantworten?

Aber halt! Wie jetzt, Robert Pattinson? Was hat der Schauspieler denn überhaupt mit Gaming am Hut? Durchaus eine weitere, interessante Frage. Der Schauspieler, der den nächsten Batman verkörpert, hat wohl mehr mit Gaming am Hut, als es der eine oder andere womöglich gedacht hätte.

Robert Pattinson hat ein Lieblingsspiel …

Innerhalb eines Interviews mit GameSpot, das Eddie Makuch mit Robert Pattinson geführt hat, gibt er Aufschluss darüber.

Abseits der Q&A zum neuen Kinohit Tenet von Christopher Nolan erklärt Makuch, dass ihn der Film in Hinsicht auf Action und Story an ein Videospiel erinnere. Deshalb fragt er die Tenet-Stars Robert Pattinson und Elizabeth Debicki, welche Games ihre liebsten Videospiele aller Zeiten sind.

Da Debicki nicht viele Games zockt und lediglich einmal ihre gesamten Sommerferien mit Harry Potter verbracht hat, wird es erst so richtig spannend bei der Antwort von Pattinson. Er habe durchaus ein Videospiel, das ihn besonders mitgerissen habe und das sei zwar „Final Fantasy 7“.

„Ja, mein liebstes Videospiel ist Final Fantasy 7. Es ist immer noch eines der (Spiele), bei dem ich am meisten in meinem Leben geweint habe! Als Aerith gestorben ist. […] Meine erste Liebe.“

Da wir nicht wissen, welche „Final Fantasy“-Games Pattinson noch so alle gespielt hat, lässt sich die Frage nach dem besten FF-Game heute nicht besser beantworten. Und dennoch ist es für viele sicherlich schön zu wissen, dass es nicht nur einem selbst so ergangen ist mit FF7. Bei uns löste das Spiel einen besonderen Magic Moment aus, der in eine ähnliche Richtung geht. Wir erzählen euch mehr davon innerhalb unseres Podcasts:

Aber sind wir abschließend einmal ehrlich. Im Grunde wissen wir doch alle, dass Final Fantasy 7 das beste Spiel der Reihe ist?