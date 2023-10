Super Mario Bros. Wonder: Das ist Marios/Luigis neue Stimme

Im August gab Nintendo bekannt, dass Charles Martinet nach 25 Jahren das Amt als Marios Synchronsprecher niederlegt. Seither wurde gerätselt und geleakt, was das Zeug hält. Nun ist die Nachfolge offiziell!

Super Mario Bros. Wonder markiert das Ende einer Ära

Martinet vertonte den beliebten Klempner ein viertel Jahrhundert und wurde so auch selbst zur Ikone. Nun soll er jedoch nicht gänzlich aus dem Nintendo-Kosmos verschwinden. Als „Mario Botschafter“ wird er fortan „die Welt bereisen, um die Freude an Mario bei Begegnungen mit euch allen zu teilen!“, hieß es in einem offiziellen Post bei X.

Kurz darauf entbrannten wilde Spekulationen um die Nachfolge, bis vor einigen Tagen ein Leak die Runde machte. So will ein Dataminer Zugriff auf eine Demoversion von Super Mario Bros. Wonder erhalten haben, woraufhin eine Liste mit möglichen Synchronsprecher*innen für das Game veröffentlicht wurde.

Zwar ist darin keine konkrete Angabe zu Mario und Luigi, jedoch wurde Mick Wingert (u.a. „Kung Fu Panda“) für diese Rolle hoch gehandelt. Nun soll sich die Folgerung jedoch nicht bewahrheiten.

Das ist die neue Stimme von Mario und Luigi

Ein anderer Name taucht ebenfalls in der Liste auf: Kevin Afghani. Im Leak noch als „Talking Flower“ aufgeführt, schrieb dieser nun selbst in einem Post:

„Unglaublich stolz, Mario und Luigi in Super Mario Bros. Wonder die Stimme gegeben zu haben. Vielen Dank an Nintendo für die Einladung ins Blumenreich!“

Damit ist es offiziell! Nach „Dragon Ball R&R“ und „Genshin Impact“ wird Kevin Afghani nun im kommenden Super Mario-Abenteuer auch den beiden Brüdern seine Stimme leihen. Damit tritt er in große Fußstapfen und noch ist nicht klar, ob es sich hierbei um eine einmalige Sache oder ein andauerndes Engagement handelt.

Auch für andere Charaktere, wie etwa Daisy, sollen neue Stimmen besetzt worden sein. Zuletzt war hier noch Deanna Mustard zu hören. Definitiv sehen und hören wir all dies, wenn „Super Mario Bros. Wonder“ am 20. Oktober 2023 für die Nintendo Switch erscheinent.