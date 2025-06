Stranger Things startet animierte Serie – Neues Abenteuer in den 80ern

Stranger Things, die beliebte Serie von Netflix, wird bald in eine neue Dimension eintauchen: eine animierte Serie mit dem Titel Stranger Things: Tales From ’85. Während Stranger Things sich auf die finale fünfte Staffel vorbereitet, die noch in diesem Jahr in drei Teilen erscheinen wird, dehnen die Duffer Brothers das Franchise weiter aus. Die neue Serie wird von Eric Robles von Flying Bark Productions geleitet, der auch an der neuen Ghostbusters-Animationsserie von Netflix arbeitet.

Was erwartet uns in Stranger Things: Tales From ’85?

Welche Details gibt es zur Handlung der neuen Serie? Die erste Synopsis verspricht eine Rückkehr nach Hawkins im Winter 1985, wo die originalen Charaktere gegen neue Monster kämpfen und ein paranormales Rätsel lösen müssen. Es bleibt jedoch unklar, ob dies die bekannten Charaktere aus Stranger Things oder neue Figuren sind, die speziell für diese animierte Adaption geschaffen wurden.

Matt und Ross Duffer, die kreativen Köpfe hinter Stranger Things, haben ihre Begeisterung für das Projekt ausgedrückt: „Wir haben immer davon geträumt, ein animiertes Stranger Things im Stil der Samstagmorgen-Cartoons zu machen, die wir in unserer Kindheit geliebt haben. Eric Robles und sein Team haben unglaubliche Arbeit geleistet, und wir können es kaum erwarten, mehr davon zu teilen.“

Die Rolle des Annecy International Animation Film Festivals

Welche Bedeutung hatte das Annecy Festival für die Ankündigung? Netflix präsentierte Stranger Things: Tales From ’85 beim Annecy International Animation Film Festival, einem der renommiertesten Festivals für animierte Filme weltweit. Diese Plattform bot die perfekte Gelegenheit, um erste Einblicke in die Serie zu geben und die Aufmerksamkeit der Animationsszene zu gewinnen.

Das Festival, das vom 8. bis 14. Juni 2025 stattfindet, ist bekannt dafür, neue und innovative Projekte vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst Präsentationen von großen Studios wie Sony, DreamWorks und Disney, was die Bedeutung dieser Bühne für Netflix unterstreicht.

Die Zukunft des Stranger Things Franchise

Wie wird sich das Franchise weiterentwickeln? Mit der bevorstehenden finalen Staffel und neuen Projekten wie Stranger Things: Tales From ’85 zeigt Netflix, dass das Stranger Things-Universum noch lange nicht am Ende ist. Die Duffer Brothers arbeiten an mehreren Projekten, um die Welt von Hawkins weiter zu erkunden und auszubauen.

Auch wenn noch kein Veröffentlichungsdatum für die animierte Serie bekannt gegeben wurde, ist die Erwartungshaltung hoch. Die Fans können sich auf eine Mischung aus Nostalgie und neuen Abenteuern freuen, die das Stranger Things-Universum erweitern werden.

Was denkst du über die neue animierte Serie von Stranger Things? Teile deine Meinung in den Kommentaren!