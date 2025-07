Stranger Things Staffel 5 kommt 2025 – Überbrück die Wartezeit mit diesen Serien

Stranger Things hat die Welt der Serien im Sturm erobert und seit 2016 eine treue Fangemeinde aufgebaut. Nun, nach mehreren Jahren des Wartens, ist das Ende in Sicht: Die fünfte und letzte Staffel startet im November 2025 und wird in drei Teilen ausgestrahlt. Die Wartezeit bis dahin kannst du dir mit einigen spannenden Serien vertreiben, die thematisch zu Stranger Things passen.

Supernatural: Die Jagd nach dem Übernatürlichen

Was macht Supernatural so faszinierend? Die Serie Supernatural, die 2005 startete, begleitet die Brüder Sam und Dean Winchester auf ihrer Jagd nach Dämonen, Geistern und Monstern. Mit insgesamt 15 Staffeln bietet Supernatural eine Fülle von Abenteuern, die dich lange beschäftigen werden. Die Serie ist besonders für ihre „Monster der Woche“-Folgen bekannt, die eine große Vielfalt an übernatürlichen Kreaturen und Mythen abdecken.

Supernatural ist eine der am längsten laufenden Fantasy-Serien Amerikas und kann auf Netflix gestreamt werden. Sie zeichnet sich durch spannende Geschichten und eine starke Charakterentwicklung aus, was sie zu einem Muss für alle Fans von Stranger Things macht.

Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft

Warum sollte man Tomb Raider sehen? Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft ist eine animierte Serie, die auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert. Sie folgt Lara Croft auf ihren frühen Abenteuern und bietet eine Mischung aus Action, Abenteuer und mysteriösen Rätseln. Die Serie spielt nach dem Spiel Shadow of the Tomb Raider und füllt die Lücke zwischen der neu gestarteten Trilogie und den klassischen Spielen.

Die Serie ist auf Netflix verfügbar und wird von Hayley Atwell gesprochen. Fans von Stranger Things könnten die immersive Welt und die emotionale Tiefe der Geschichte zu schätzen wissen.

Buffy: Im Bann der Dämonen

Was macht Buffy so besonders? Buffy – Im Bann der Dämonen kombiniert Teenager-Drama mit übernatürlichen Elementen und wird oft als Klassiker des Genres angesehen. Die Serie folgt Buffy Summers, der neuesten in einer langen Reihe von „Vampirjägerinnen“, die das Böse bekämpfen. Mit einer Mischung aus Humor und intensiven Kämpfen bietet Buffy eine starke emotionale Basis, die Fans seit Jahren fesselt.

Mit sieben Staffeln und zahlreichen Spin-offs ist Buffy auf Plattformen wie Disney+ verfügbar und bietet eine fesselnde Welt, die es zu erkunden gilt.

The Midnight Club: Geschichten aus der Dunkelheit

Was bietet The Midnight Club? The Midnight Club spielt in einem Hospiz und dreht sich um acht unheilbar kranke Jugendliche, die sich jede Nacht treffen, um sich Gruselgeschichten zu erzählen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Christopher Pike und bietet eine Mischung aus Horror und Mystery.

Obwohl die Serie nach einer Staffel eingestellt wurde, ist sie auf Netflix verfügbar und bietet eine abgeschlossene Geschichte, die dich in ihren Bann ziehen wird.

Locke & Key: Der Schlüssel zur Fantasie

Wie verbindet Locke & Key Fantasie und Horror? Locke & Key erzählt die Geschichte einer Familie, die nach dem Tod des Vaters in ein Haus voller magischer Schlüssel zieht. Diese Schlüssel öffnen Türen zu anderen Welten und bieten endlose Möglichkeiten – und Gefahren. Die Serie kombiniert Elemente von Horror, Fantasy und Coming-of-Age und ist auf Netflix verfügbar.

Mit drei Staffeln ist Locke & Key eine spannende Serie, die Fans von Stranger Things sicherlich gefallen wird.

Lockwood & Co.: Geisterjagd in London

Was macht Lockwood & Co. einzigartig? Diese britische Serie basiert auf den Romanen von Jonathan Stroud und folgt einer Gruppe junger Geisterjäger in einem alternativen London. Nur Kinder können die Geister sehen, was zu einer einzigartigen Dynamik führt. Die Serie verbindet Abenteuer mit übernatürlichen Elementen und kann auf Netflix gestreamt werden.

Obwohl es nur eine Staffel gibt, bietet Lockwood & Co. eine fesselnde Geschichte voller Geheimnisse und Abenteuer.

Archive 81: Ein Mysterium in Videobändern

Warum ist Archive 81 empfehlenswert? Archive 81 erzählt von einem Archivar, der alte Videobänder restauriert und dabei in ein gefährliches Mysterium verwickelt wird. Die Serie verbindet Horror mit Noir-Elementen und bietet eine spannende Geschichte voller Wendungen.

Leider wurde die Serie nach einer Staffel eingestellt, aber sie ist auf Netflix verfügbar und eignet sich perfekt für einen intensiven Serienmarathon.

Fringe: Die Grenzen der Wissenschaft

Was bietet Fringe den Zuschauern? Fringe ist eine Serie, die sich mit Grenzwissenschaften beschäftigt und eine Mischung aus Krimi, Fantasy und Mystery bietet. Sie folgt einer FBI-Agentin, die mit einem exzentrischen Wissenschaftler und seinem Sohn zusammenarbeitet, um unerklärliche Phänomene zu untersuchen.

Mit fünf Staffeln und einer fesselnden Storyline ist Fringe ideal für Fans von Stranger Things, die sich für Paralleluniversen und Verschwörungstheorien interessieren. Die Serie ist auf HBO Max verfügbar.

From: Gefangen im Alptraum

Warum solltest du From anschauen? From erzählt die Geschichte einer Kleinstadt, die von übernatürlichen Kreaturen heimgesucht wird. Die Einwohner versuchen, einen Ausweg zu finden und den Geheimnissen der Stadt auf die Spur zu kommen.

Die Serie bietet eine düstere Atmosphäre und spannende Rätsel, die Stranger Things-Fans sicherlich gefallen werden. From ist auf MGM+ verfügbar und hat bereits mehrere Staffeln.

Yellowjackets: Überleben in der Wildnis

Was macht Yellowjackets so fesselnd? Yellowjackets erzählt die Geschichte eines Mädchenfußballteams, das nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis ums Überleben kämpft. Die Serie wechselt zwischen den Ereignissen in der Vergangenheit und den Auswirkungen auf die Überlebenden in der Gegenwart.

Mit einer starken Besetzung und einer packenden Erzählweise ist Yellowjackets auf Paramount+ und Netflix verfügbar und bietet eine spannende Mischung aus Drama und Mystery.

