Starfield soll in fast genau einem Jahr veröffentlicht werden: Am 11. November 2022 erfolgt der Launch, wenn alles klappt. Zumindest wurde das von Bethesda so angekündigt und Director Todd Howard zeigt sich in einem neuen Interview immer noch zuversichtlich, dass der Release dann auch tatsächlich stattfindet.

Starfield: Release im November 2022 könnte klappen

Darum geht’s: Bethesda hat Starfield für den 11.11.22 angekündigt, und zwar wohl vor allem, weil Skyrim am 11.11.11 veröffentlicht wurde. Angesichts der Tatsache, dass wir bisher aber nur ziemlich wenig vom neuen großen Bethesda-RPG gesehen haben, scheinen viele Fans und Insider skeptisch zu sein, ob das klappt.

Todd Howard ist zuversichtlich: In einem Interview mit IGN wurde Bethesdas Todd Howard nun nochmal nach dem Releasetermin von Starfield gefragt. Genauer gesagt wurde er danach gefragt, ob er sich im Hinblick auf den Launch in ungefähr einem Jahr gut fühle. Seine Antwort darauf fällt etwas zögerlich und umständlich aus, aber er hat Zuversicht:

„Ich weiß nicht, ob ich mich jemals gut fühle. Ich bin normalerweise zuversichtlich. […] Wir wollen den besten Job machen, den wir können und es gibt noch so viel zu tun. Ich fühle mich gut mit dem Spiel und wir sind zuversichtlich wegen des Datums.“

Starfield kann schon durchgespielt werden: Todd Howard verrät noch ein bisschen mehr über die Arbeit an „Starfield“. Zum Beispiel erklärt er, dass das RPG aktuell bereits von vorn bis hinten durchgespielt werden könne. Es müssten zwar noch einige größere Dinge angegangen werden, aber der Löwenanteil sei wohl nur noch Feinschliff. Wenn das wirklich stimmt und die Arbeit gut vorangeht, könnte die Veröffentlichung tatsächlich in einem Jahr klappen.

Starfield: Neues Teaser-Video zeigt, wo das Setting liegt und erklärt die Fraktionen

„Starfield“ kommt am 11. November 2022 dann nicht mehr für die PS4 oder PS5. Das neue Bethesda-RPG wird erstmals ein Xbox-Exclusive. Das heißt, wenn alles so läuft wie geplant, erscheint „Starfield“ in einem Jahr für Xbox Series S/X und den PC. Wer ein Xbox Game Pass-Abo hat, kann „Starfield“ direkt zum Release ohne Zusatzkosten spielen.

Falls ihr noch keinen Xbox Game Pass besitzt, gelangt ihr hier zu den einzelnen Angeboten:

Freut ihr euch auf „Starfield“? Glaubt ihr, dass der Termin eingehalten werden kann? Schreibt es uns in die Kommentare.