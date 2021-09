Am 1. Juni 2017 rief Microsoft die eigene Spiele-Flatrate Xbox Game Pass ins Leben. Abonnenten des kostenpflichtigen Service erhalten Zugriff auf eine riesige Spielebibliothek, die zudem monatlich um etliche Titel erweitert wird. Mittlerweile ist das Angebot des Xbox Game Pass derart gewachsen, dass der Überblick schwer fällt. In unserem Artikel liefern wir euch alle Informationen zur Flatrate, stellen die verschiedenen Varianten vor und verraten euch, welches Modell sich für euch am ehesten lohnt.

Was ist der Xbox Game Pass?

Die Flatrate Xbox Game Pass wurde im Vorfeld oft als das Netflix für Videospiele betitelt. Tatsächlich funktioniert das Modell ähnlich, wie es beim bekannten Streaming-Anbieter der Fall ist. Eine weitere Gemeinsamkeit: Jeden Monat kommen neue Titel dazu, während einige ältere Games die Spiele-Flatrate wieder verlassen. Es lohnt sich also, den Katalog im Auge zu behalten.

Gegen eine monatliche Gebühr erhaltet ihr Zugang zu einer umfangreichen Spiele-Bibliothek, die ihr während der Laufzeit eures Abonnements ohne zusätzliche Gebühren herunterladen und spielen könnt. Microsoft selbst spricht offiziell noch immer von über 100 Spielen, ein Blick auf die vollständige Liste verrät jedoch, dass der Spiele-Katalog allein auf der Konsole bereits auf über 400 Titel angewachsen ist.

Abonnenten erhalten neben dem Zugang zur Spielebibliothek viele weitere Vorteile.© Microsoft

Zusätzlich dazu erhalten Mitglieder einen exklusiven Rabatt in Höhe von bis zu 20 Prozent. Sollte euch ein Spiel aus dem Angebot also besonders zusagen, könnt ihr es euch dauerhaft kaufen und auch dann weiterspielen, wenn es nicht mehr Bestandteil des Xbox Game Pass sein sollte. Weitere 10 Prozent spart ihr beim Kauf von Add-ons und DLCs zu Xbox-Game-Pass-Titeln.

Welche Varianten des Xbox Game Pass gibt es?

Anfangs startete der Xbox Game Pass ausschließlich auf den Konsolen der Xbox One-Familie, mittlerweile erstreckt sich das Konsolen-Abo allerdings auch auf die Xbox Series X und Xbox Series S, während mit dem Xbox Game Pass für PC und Xbox Game Pass Ultimate zwei zusätzliche Modelle zur Wahl stehen. Doch worin liegen überhaupt die Unterschiede?

Xbox Game Pass Konsole

Was ist der Xbox Game Pass? Umfasst aktuell über 400 Spiele, die auf allen Xbox One- und Xbox Series-Konsolen heruntergeladen und gespielt werden können. (Stand: 6. September 2021)

Xbox Game Pass für PC

Was ist der Xbox Game Pass für PC? Hier benötigt ihr einen PC samt Windows 10. Aktuell befinden sich rund 300 Titel im Katalog der PC-Variante. Darunter auch Spiele, die Bestandteil der Flatrate EA Play sind wie beispielsweise Anthem, Battlefield 5 oder Die Sims 4, die ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können.

Xbox Game Pass Ultimate

Was ist der Xbox Game Pass Ultimate? Die ultimative Variante des Xbox Game Pass verbindet die Vorteile des Konsolen- und PC-Modells mit weiteren Boni zu einem besonders attraktiven Preis und bildet quasi die All-in-One-Lösung in Microsofts Gaming-Segment. Hier stehen euch alle enthaltenen Konsolen- und PC-Titel der Flatrate zur Wahl. Darüber hinaus könnt ihr die Spiele dank Cloud-Gaming-Anbindung auch auf Android-Tablets und -Smartphones (nativ via App), sowie über die offizielle Xbox-Website auch auf Apple-Tablets sowie -Smartphones streamen. Und das auf Wunsch sogar in Kombination mit dem Original-Xbox-Controller, kompatiblen Dritthersteller-Gamepads oder dem Sony DualShock 4. Außerdem umfasst der Xbox Game Pass Ultimate die Gold-Mitgliedschaft für Microsofts Onlineservice „Xbox Live“, der zur Nutzung des Online-Mehrspielermodus auf Konsolen zwingend notwendig ist – die Deals with Gold und monatlichen Gratis-Titel (Games with Gold) gibt es natürlich inklusive.

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet das umfangreichste Gesamtpaket. © Microsoft

Was kostet der Xbox Game Pass?

Die Preise für die Spiele-Flatrate Xbox Game Pass variieren abhängig von der gewählten Variante. Für das PC- und Ultimate-Modell besteht zudem die Möglichkeit, das Abonnement im ersten Monat für nur einen Euro zu testen.

Die Varianten für Konsole und PC schlagen jeweils mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche.

schlagen jeweils mit zu Buche. Der Xbox Game Pass Ultimate kostet 12,99 Euro pro Monat und bietet damit den attraktivsten Preis.

Warum ist der Xbox Game Pass Ultimate besonders spannend?

Wer sich breitflächig in Microsofts Xbox-Gaming-Kosmos bewegen möchte und plant, die Flatrate sowohl auf der Konsole als auch am PC in Anspruch zu nehmen, spart mit dem Xbox Game Pass Ultimate bares Geld.

Die Rechnung ist dabei äußerst simpel: Für 12,99 Euro im Monat sichert ihr euch somit ein Komplettpaket, das einzeln mit einem monatlichen Preis in Höhe von 26,97 Euro zu Buche schlägt (jeweils 9,99 Euro für die Abo-Modelle auf PC und Konsolen, sowie die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft zum Preis von 6,99 Euro/Monat).

Für wen lohnt sich der Xbox Game Pass Ultimate nicht?

Wenn ihr lediglich auf dem PC spielt und weder eine Microsoft-Konsole besitzt noch zukünftig den Kauf plant, fahrt ihr mit dem Game Pass für PC am günstigsten. Der Verzicht auf Xbox Cloud-Gaming und das Xbox Live Gold-Abonnement spart euch monatlich drei Euro.

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis. © Microsoft

Wo kann man den Xbox Game Pass kaufen?

Wer sich für den Kauf eines Abonnements entscheidet, dem stehen verschiedene Möglichkeiten zur Wahl. Einerseits könnt ihr den Xbox Game Pass direkt über die offizielle Xbox-Website abonnieren. Hier stehen euch folgende Zahlungsmöglichkeiten zur Wahl:

Kreditkarte

PayPal

Lastschrift

Microsoft Store-Guthaben

Alternativ könnt ihr die Flatrate allerdings auch im Handel beziehen. Dort werden entsprechende Coupon-Karten mit einem Code angeboten, den ihr dann in eurem Microsoft-Account eingeben könnt.

Alle 3 Game-Pass-Varianten können im Handel auch als Prepaid-Karte gekauft werden. © Microsoft

Diese Karten haben mitunter gleich mehrere Vorteile: Einerseits steht euch hier (anders als im Microsoft-Store) auf Wunsch auch eine 3-monatige Mitgliedschaft zur Wahl, andererseits werden die Coupon-Karten im Verlauf des Jahres immer mal wieder mit Rabatt angeboten. Es lohnt sich also, die aktuellen Preise im Auge zu behalten.

Xbox Game Pass Spiele: Welche Titel stehen zur Wahl?

Doch welche Spiele sind überhaupt im Xbox Game Pass enthalten? Wie bereits erwähnt, fällt der Spielekatalog zum aktuellen Zeitpunkt bereits gigantisch aus. Dabei kann allerdings auch die Qualität der enthaltenen Titel überzeugen.

First-Party-Titel ab Tag 1: Das absolute Highlight des Xbox Game Pass. Neue Spiele der Xbox Game Studios und aus dem [email protected] sind bereits ab Release Bestandteil der Flatrate. Ihr könnt mit einem aktiven Abo also kommende Highlights wie Halo Infinite, Age of Empires 4 , Hellblade 2: Senua’s Saga oder „Forza Horizon 5“ ohne zusätzliche Kosten spielen.

Darüber hinaus werden Fans verschiedener Genres im breitgefächerten Spiele-Katalog hervorragend bedient. Zu den aktuellen Highlights des Xbox Game Pass zählen beispielsweise Titel wie:

Bethesda Softworks ist auch dabei: Seit der Übernahme des Publishers durch Microsoft halten auch die Titel des US-amerikanischen Spieleentwicklers und Publishers Einzug in den Xbox Game Pass. Dazu zählen Titel wie DOOM Eternal, The Evil Within 2 oder The Elder Scrolls V: Skyrim. Kommende Titel, wie das Sci-Fi-Game Starfield starten zum Release ebenfalls direkt im Xbox Game Pass.

© Microsoft

EA Play im Xbox Game Pass: Abonnenten auf PC und der Ultimate-Variante erhalten darüber hinaus Zugriff auf eine Bibliothek mit erstklassigen Electronic Arts-Titeln. Darunter FIFA 21, Star Wars Jedi: Fallen Order und viele weitere.

© Microsoft / Electronic Arts

Gibt es eine Liste aller im Xbox Game Pass enthaltener Spiele?

Die gibt es. Um einen Überblick über alle aktuell im Service enthaltenen Spiele zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Zudem informieren wir euch auf unserer Übersichtsseite zum Xbox Game Pass in regelmäßigen Abständen darüber, welche neuen Titel der Flatrate hinzugefügt werden und welche Abgänge es zu vermelden gibt.

Fazit zum Xbox Game Pass

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft eine breit aufgestellte Spiele-Flatrate im Angebot, die zu einem fairen Preis Zugriff auf eine riesige Auswahl an Titeln ermöglicht. Besonders der Fakt, dass alle First-Party-Titel von Microsoft ab ihrem Releasetermin im Service enthalten sind, kann euch auf Dauer eine Menge Geld sparen.

Das attraktivste Angebot stellt unserer Meinung dabei der Xbox Game Pass Ultimate dar, da er alle Vorteile der anderen Modelle in sich vereint und zusätzlich mit der Cloud-Gaming-Anbindung, sowie der EA Play-Bibliothek für PC und Konsole eine noch größere Auswahl zu einem (im Vergleich) deutlich günstigeren Preis bietet.