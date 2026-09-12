Blizzard bringt StarCraft zurück. Auf der BlizzCon 2026 wurde ein neues StarCraft als Open-World-Shooter angekündigt. Die Veröffentlichung ist für 2030 geplant. Damit kehrt die Science-Fiction-Reihe mit einem neuen Spiel zurück, das einen anderen Schwerpunkt als die bekannten Echtzeitstrategiespiele setzt.

Vorgestellt wurde das Projekt von Dan Hay. Den ersten Eindruck liefert eine Cinematic, die einen Rekruten des terranischen Dominions während seiner Ausbildung begleitet. Am Ende steht die Einblendung „Returns 2030“ zusammen mit dem Verweis auf StarCraft.com. Ein genauer Veröffentlichungstag lässt sich daraus noch nicht ableiten.

StarCraft kehrt 2030 zurück

Das im Teaser genannte Jahr ist zunächst das angekündigte Zeitfenster. Einen Monat oder einen konkreten Tag können wir zum jetzigen Stand nicht nennen. Zwischen der Vorstellung auf der BlizzCon und dem geplanten Start liegen damit noch mehrere Jahre.

Auch der Titel der offiziellen Ankündigungs-Cinematic nennt schlicht STARCRAFT. Der Zusatz „Dominion“ bezeichnet das Video; ein entsprechender Untertitel für das Spiel ist damit nicht belegt. Ob Blizzard später noch eine ausführlichere Produktbezeichnung ergänzt, ist bislang offen. Als StarCraft III oder als Fortsetzung von StarCraft II sollte die Neuankündigung deshalb nicht eingeordnet werden.

Ein Open-World-Shooter im StarCraft-Universum

Die Ausrichtung verbindet Shooter-Action mit einer offenen Spielwelt. Das unterscheidet das Projekt von den Echtzeitstrategiespielen, mit denen die Marke bekannt wurde: Dort stehen der Aufbau einer Basis, die Verwaltung von Ressourcen und das Kommando über Armeen im Mittelpunkt.

Wie Blizzard die offene Welt konkret gestaltet, ist mit dieser Genrebezeichnung allerdings noch nicht geklärt. Sie sagt für sich genommen weder etwas über die Größe der Schauplätze noch über den Aufbau der Missionen aus. Auch eine bestimmte Kameraperspektive oder einen Koop-Modus leiten wir daraus nicht ab.

Dan Hay und die bisherigen Berichte

Hay schilderte auf der Bühne einen persönlichen Bezug zur Reihe: Vor 28 Jahren habe ihn eine Cinematic so beeindruckt, dass er sich bei Blizzard bewarb. Damals klappte es nicht. Nach vielen Jahren mit anderen Spielen bietet sich ihm nun die Gelegenheit, an diesem Universum mitzuwirken. Auf der Bühne bezeichnete er das neue Spiel ausdrücklich als Open-World-Shooter.

Schon vor der BlizzCon gab es Berichte über ein StarCraft-Shooter-Projekt unter der Leitung von Dan Hay. Auch PlayCentral hatte über die damals noch unbestätigten Hinweise auf einen neuen StarCraft-Shooter berichtet.

Mit der Präsentation durch Dan Hay und der bestätigten Ausrichtung als Open-World-Shooter haben sich die Vorberichte in wesentlichen Punkten bestätigt. Eine vollständige Bestätigung sämtlicher früherer Gerüchte folgt daraus jedoch nicht. Angaben zu zusätzlichen Spielmodi, konkreten Entwicklungsteams oder technischen Einzelheiten müssen jeweils gesondert belegt werden.

Die Cinematic zeigt einen Rekruten des Dominions

Die offizielle Ankündigungs-Cinematic „STARCRAFT | Announce Cinematic | Dominion“ wurde auf dem StarCraft-Kanal veröffentlicht:

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Der erste Film rückt einen Dominion-Rekruten und seinen Weg durch die Ausbildung in den Mittelpunkt. Begleitet wird die Montage von einer Rede von Arcturus Mengsk, den Fans bereits aus früheren Spielen kennen. Der Blick auf den militärischen Alltag stellt damit die menschliche Seite des StarCraft-Universums ins Zentrum der Vorstellung.

Der düstere Ton passt zu einer Welt, in der selbst vermeintliche Helden nicht sicher überleben. Aus der Cinematic allein lässt sich aber weder die Identität der späteren Spielfigur noch der genaue Ablauf der Kampagne zuverlässig bestimmen. Ebenso sollte das gezeigte Material nicht ungeprüft als spielbares Gameplay bezeichnet werden.

Diese Informationen stehen noch aus

Zum jetzigen Stand liegen uns noch keine bestätigten Angaben zu Plattformen, Preis, Editionen oder einem konkreten Release-Tag vor. Auch Einzelspieler-, Mehrspieler- und Koop-Funktionen sowie der genaue Umfang der offenen Welt bleiben offen. Die erste Vorstellung liefert vor allem einen Ausblick auf die Rückkehr der Marke.

Weitere Ankündigungen und die laufenden Bühnenmeldungen findet ihr in unserem BlizzCon-2026-Liveticker.

Öffnet in einem neuen Tab