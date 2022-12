Wann erscheint Star Wars Jedi: Survivor? – Leak

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es brandheiße Infos zum nächsten Star Wars-Spiel. EA ist bei den Game Awards 2022 mit von der Partie.

Doch schon jetzt gibt es brandheiße Infos zu Star Wars Jedi: Survivor. Vor der Gameplay-Präsentation soll jetzt der Releasetermin durchgesickert sein.

Wie konnte das passieren? Bereits seit geraumer Zeit wird spekuliert, dass der Titel womöglich im März 2023 veröffentlicht werden könnte. Und während diese Insidergerüchte die Runde machen, scheint dies jetzt noch einmal bestätigt worden zu sein.

Wann erscheint Star Wars Jedi: Survivor?

Ein neuer Leak deutet auf eben jenes Datum im März. Dieses Mal kam der Leak über die offizielle Steam-Produktseite zustande. Und das macht das Ganze sehr wahrscheinlich, dass die Infos am Ende stimmen. Wir sprechen hier wohl von einem klassischen Leak.

Im Steam-Store war das Spiel kurzzeitig mit einem Releasetermin gelistet. Dieses deutete auf den 15. März 2023. Ist das der Tag, an dem das Spiel tatsächlich erscheint? Das ist sehr wahrscheinlich.

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Es liegt nahe, dass es sich hierbei um einen Fehler seitens EA handelt, die die besagten Spieldetails wohl etwas zu früh via Steam veröffentlicht haben. Die Informationen sind kurze Zeit später wieder offline genommen worden.

So oder so werden Respawn Entertainment und EA das Datum der Veröffentlichung offiziell ankündigen – und das dürfte aller Voraussicht nach am 8. Dezember 2022 passieren. Die Game Awards 2022 starten um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

EA hat im Vorfeld der Preisverleihung bestätigt, dass wir Gameplay zu „Star Wars Jedi: Survivor“ zu sehen bekommen. Wir sind sehr gespannt! Alle Infos lest ihr wie immer rechtzeitig auf PlayCentral.de. Wir halten euch auf dem Laufenden.