Star Wars Battlefront 3 – Hoffnung auf Fortsetzung der beliebten Serie wächst

Die Fans der Star Wars Battlefront-Reihe haben Grund zur Hoffnung, dass ein dritter Teil der beliebten Spieleserie doch noch Realität werden könnte. Die Battlefront-Spiele, die ursprünglich von Pandemic Studios entwickelt wurden, sind bekannt für ihre eindrucksvollen Schlachten im Star Wars-Universum. Trotz der Beliebtheit der Serie scheiterten bisherige Versuche, einen dritten Teil zu entwickeln, in der Endphase.

Nachdem Electronic Arts (EA) die Rechte an Star Wars-Spielen erworben hatte, übernahm das Entwicklerstudio DICE die Aufgabe, die Serie neu zu beleben. Die erste Neuauflage von Star Wars Battlefront erschien 2015 und wurde durch einen Nachfolger 2017 ergänzt, der zahlreiche Verbesserungen enthielt, darunter eine Einzelspielerkampagne und tiefere Multiplayer-Elemente.

Die Herausforderungen bei der Entwicklung von Battlefront 3

Welche Hürden bestehen bei der Entwicklung? Einer der Hauptgründe, warum Star Wars Battlefront 3 bislang nicht realisiert wurde, liegt darin, dass viele ursprüngliche Mitglieder des Entwicklerteams DICE verlassen haben. Dies erschwert die Fortsetzung der Arbeit an einem neuen Teil erheblich. Dennoch gibt es Bestrebungen, die alten Kollegen wieder zusammenzubringen, um das Projekt anzustoßen.

Ein weiteres Hindernis ist die Zustimmung von Disney, das die Rechte am Star Wars-Franchise besitzt. Jede Entwicklung eines neuen Spiels muss von Disney genehmigt werden, was den Prozess erheblich verlangsamen kann. DICE ist zudem momentan stark in die Entwicklung von Battlefield-Titeln involviert, was die Ressourcen weiter einschränkt.

Fans zeigen ihre Unterstützung

Wie engagieren sich die Fans für Battlefront 3? Die Community der Star Wars Battlefront-Spieler hat sich auf sozialen Medien organisiert, um ihre Unterstützung für einen dritten Teil der Serie zu zeigen. Durch das vermehrte Spielen von Star Wars Battlefront 2 versuchen sie, EA und Disney zu zeigen, dass ein großer Bedarf und Wunsch nach einem neuen Spiel besteht.

Diese Bewegung zieht Aufmerksamkeit auf sich und könnte den nötigen Anstoß geben, um die Diskussionen hinter den Kulissen zu intensivieren. Der ehemalige Live-Produzent von Star Wars Battlefront 2, Mats Helge Holm, äußerte in einer Reddit-Diskussion, dass es möglicherweise Gespräche gibt, um Battlefront 3 in Angriff zu nehmen.

Ein Blick in die Zukunft

Wann könnte Battlefront 3 erscheinen? Sollte Star Wars Battlefront 3 grünes Licht bekommen, könnte es noch einige Jahre dauern, bis das Spiel tatsächlich veröffentlicht wird. Angesichts der aktuellen Entwicklungszyklen und der bevorstehenden Konsolengeneration könnte das Spiel für die PlayStation 6 und die nächste Xbox erscheinen, wenn alles nach Plan verläuft.

Auch wenn derzeit noch keine offizielle Ankündigung gemacht wurde, ist es ermutigend zu wissen, dass einige Entwickler den Wunsch haben, das Spiel zu realisieren, und dass es Gespräche auf hoher Ebene gibt, die dies ermöglichen könnten.

Was denkst du? Möchtest du Star Wars Battlefront 3 sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen!