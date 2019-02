Zombieland 2 - 10 Year Challenge: Erstes Poster zum Zombietitel veröffentlicht

Der offizielle Twitter-Kanal zum Film hat jetzt das erste Poster zu "Zombieland 2" im Stil der momentan angesagten 10 Year Challenge veröffentlicht. Außerdem erhält der bekannte Cast bestehend aus Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin Unterstützung durch die Schauspielerin Rosario Dawson.

In diesem Jahr dürfen sich Fans endlich auf die lange herbeigesehnte Fortsetzung von Zombieland freuen. Die Arbeiten an dem Nachfolger laufen bereits auf Hochtouren.

Während im Mai 2018 bekannt wurde, dass Zombieland im Herbst 2019 endlichen einen neuen Teil spendiert bekommt, wurde im Juli bestätigt, dass Zombieland 2 mit der Originalbesetzung aus dem ersten Film zurückkehren wird. Fans dürfen sich entsprechend auf Jesse Eisenberg (Columbus), Woddy Harrelson (Tallahassee), Emma Stone (Wichita) und Abigail Breslin (Little Rock) freuen, die erneut gegen die fiesen Untoten kämpfen werden.

Neu dabei ist laut dem Branchenblatt Deadline außerdem die US-amerikanische Schauspielerin Rosario Dawson, die bereits in Filmen wie Kids, Sin City, Men in Black 2 und Descent mitgespielt hat. Welche Rolle Dawson in Zombieland 2 einnehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Doch damit nicht genug - auch der Director des ersten Films, Ruben Fleischer, sowie die beiden Producer und Writer, Paul Wernick und Rhett Reese, werden wieder mit an Bord sein.

10 Year Challenge

Nun ist das erste Poster zu Zombielands 2 veröffentlicht worden, das ganz im Stil der momentan angesagten 10 Year Challenge gehalten ist. Das bietet sich besonders an, da der Zombiefilm genau 10 Jahre später eine Fortsetzung erhält. Durch das Cover ist zudem der offizielle Filmtitel bekannt geworden. Demnach heißt der Film nicht Zombieland 2, sondern Zombieland: Double Tap.

© Sony Pictures

Ein kommerzieller Erfolg

Der erste Teil war für die Verantwortlichen ein großer kommerzieller Erfolg. Bei Produktionskosten von 23 Millionen US-Dollar, spielte der Film 102 Millionen Dollar wieder rein. Das Autorenduo Rhett Reese und Paul Wernick zeigte sich in der Vergangenheit unter anderem für die Drehbücher für Deadpool sowie die Fortsetzung Deadpool 2 verantwortlich.

In Deutschland kommt Zombieland: Double Tap am 10. Oktober 2019 in die Kinos. Der Kinostart in den USA ist am 11. Oktober.