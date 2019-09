Zelda: Link's Awakening - Guide: So erhöht ihr die Tragkraft für Pfeile, Bomben und Zauberpulver

Ihr wollt mehr Pfeile, Bomben und Zauberpulver tragen können? Das geht! Dafür müsst ihr nur drei geheime Orte auf der Insel aufsuchen. Wir verraten euch, wo sie sind.

In The Legend of Zelda: Links Awakening sind Pfeile, Bomben oder Zauberpulver die einzigen Gegenstände, die zur Neige gehen können. Glücklicherweise gibt es die Möglichkeit, dass ihr mehr von diesen Utensilien in eurer Tasche tragen könnt. Wir verraten euch, wie sich die Tragkraft von Pfeilen, Bomben und Zauberpulver erhöhen lässt.

Ihr müsst insgesamt drei geheime Orte aufsuchen. Dabei benötigt ihr das Zauberpulver. Seid also sicher, dass ihr davon noch etwas im Inventar habt. Ihr müsst euch zu den folgenden Stellen begeben.

Der Zauberwald

In diesem Wald begebt ihr euch schon zu Beginn des Spiels. Kommt hierhin zurück, sobald ihr das Kraftarmband habt und sucht den Eingang der Höhle, die euch zur Schlummermorchel führte. Nördlich vom Höhleneingang seht ihr einen Stein, der sich hochheben lässt und eine Treppe freigibt. Im geheimen Raum darunter streut ihr etwas Zauberpulver auf den Fackelsockel und ein kleiner Dämon erscheint. Er lässt euch die Wahl, ob ihr mehr Pfeile, Bomben oder Zauberpulver tragen wollt. Bejaht oder verneint dabei die Fragen je nach eurem Wunsch.

Die Zwergenbucht

Erinnert ihr euch an das Haus, zu dem ihr den Geist eskortieren musstet? Östlich davon findet ihr einige Grasbüschel hinter Löchern. Springt dorthin und schlagt die Büsche weg oder nutzt den Bumerang, um den Weg freizumachen. Es erscheint eine weitere Treppe. Folgt den Weg und ihr gelang zu einem weiteren Altar, an dem sich durch Verstreuen von Zauberpulver ein Dämon herbeirufen lässt. Wiederum lässt er euch die Wahl, ob ihr mehr Bomben, Pfeile oder Zauberpulver tragen wollt.

Tal Tal Gebirge

Im Westen des Gebirges findet sich der achte Dungeon, der Reptilfelsen. Bevor man diesen erreicht, muss man an einer Wand vorbei, an der Felsen herunterrollen. Auf der Ebene über dieser Wand stehen verschiedene Felsen, die sich aufheben lassen. Unter einem von diesen erscheint wieder eine Treppe, die in einen Geheimraum führt. Streut Zauberpulver über den Altar und der kleine Dämon erscheint wieder. Nun lässt sich die Tragkraft für den verbleibenden der drei Gegenstände erhöhen.