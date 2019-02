Yoshi's Crafted World - Releasetermin offiziell bekannt, Demo ab jetzt spielbar!

Nach ersten Trailern und einem halbstündigen Treehouse Live-Gameplay hat Nintendo nun das Erscheinungsdatum zu ‘Yoshi's Crafted World' bekannt gegeben. Weiterhin ist ab jetzt eine erste spielbare Demo im Nintendo-eShop erhältlich!

Mit Yoshi's Crafted World gibt Nintendo dem beliebten Spielsystem der Yoshi's Island-Reihe einen knuddeligen Twist und lässt Spieler den kleinen Dino durch Welten aus Wolle, Garn und Pappkarton wandern. Nach dem im Januar veröffentlichten Erscheinungsdatum hat Nintendo nun eine erste spielbare Demo im Nintendo eShop verfügbar gemacht.

Neue Eindrücke zum Spiel

In der kunterbunten Bastelwelt von Yoshi's Crafted World dürfen wir unseren Lieblings-Dino in gewohnter Yoshi's Island-Methode von Level zu Level hüpfen lassen und dabei wieder kräftig Eier auf unsere Gegner schießen. Während der gestrigen Nintendo Direct bekamen wir einen neuen Einblick auf das heißerwartete Spiel.

So ist Yoshi dieses Mal nicht nur auf festem Boden unterwegs, sondern wird ab und zu auch auf dem Wasser kämpfen müssen. Ebenfalls wurden erste bewegte Bilder eines Solarmobil-Rennen gezeigt und auch in großer Höhe wird Yoshi auf brenzlige Situationen treffen, in denen er in und auf einem selbstgebastelten Flugzeug durch den Himmel düsen muss.

Außerdem verspricht das neue Nintendo-Direct-Gameplay neue Gegner, abwechslungsreiche Bosskämpfe und eine Vielzahl von verschiedenen Kostümen (insgesamt über 180), mit denen wir Yoshi ausschmücken dürfen.

Angekündigt ist Yoshi's Crafted World für den 28. März 2019. Wer so lange aber nicht warten möchte, für den haben wir gute Neuigkeiten. Nintendo hat mit Veröffentlichung der gestrigen Nintendo Direct eine erste spielbare Demo im eShop verfügbar gemacht, in der ihr das erste Level des Spiels schon einmal durchspielen dürft!