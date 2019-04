Xbox One - Xbox One S All Digital scheint bestätigt: Preis geleaked?

Nach Monaten der Gerüchte und Andeutungen scheint es jetzt sicher - Microsoft bringt mit der Xbox One S All Digital eine Spielkonsole ohne optisches Laufwerk auf den Markt. Einzelheiten dazu haben wir für euch zusammengefasst.

Seit einer geraumen Zeit stapelten sich die Gerüchte um eine rein digitale Xbox One-Version, die ohne Laufwerk auskommt. Darauf bezogen erhielt die Konsole den Namen Xbox One S All Digital und der macht deutlich, was sie bieten wird: Gaming ohne Datenträger.

Sollten die Informationen stimmen, setzt das Gerät ausschließlich auf digitale Downloads. Drei Titel sollen außerdem bereits vorinstalliert sein. Mit den Spielen Minecraft, Sea of Thieves sowie Forza Horizon 3 könnte der Spielspaß direkt beginnen, weitere Spiele müssen allerdings im Microsoft Store erworben werden.

Zudem gibt es die Möglichkeit den Game Pass zu kaufen. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges, monatliches Abo, das euch Zugriff auf eine stetig wachsende Bibliothek mit mehr als 100 Spielen gibt, die frei heruntergeladen werden können.

Optisch ähnelt die Xbox One S All Digital der One S, der Schlitz für den Einschub von physischen Medien fehlt allerdings komplett. Das Gerät bietet eine 1-Terabyte-Festplatte, die vorerst ausreichend Platz für die Installation von Spielen bietet.

Lieferumfang und Preis

Zu der Xbox One S All Digital erhaltet ihr einen Xbox One Wireless Controller in der Farbe Weiß. Wie bereits gewohnt, unterstützt die neue Konsole 4K Ultra-HD-Videos und auch der HDR-Support wird abgedeckt.

Die Konsole soll ab dem 07. Mai 2019 im Handel erhältlich sein und nach der, wahrscheinlich am 16. April erwarteten, Präsentation vorbestellt werden können. Laut Berichten startet der Preis der Xbox One S All Digital bei 229,99 Euro, diese Informationen wurden allerdings bislang noch nicht von Microsoft bestätigt.

Wäre die Xbox One S All Digital eine Alternative für euch, oder habt ihr lieber die Möglichkeit auf physische Medien zurückzugreifen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.