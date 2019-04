Xbox One - Komplett digitale Version ohne Laufwerk angekündigt

Die Gerüchte um eine Xbox One ohne Laufwerk wurden bestätigt. Eine vollkommen digitale Version unterstützt ausschließlich Downloads und soll dafür auch billiger zu haben sein. Drei Titel sind bereits auf der Konsole vorinstalliert.

Bereits seit Monaten ist klar, dass Microsoft in seiner Xbox One vorwiegend eine digitale Zukunft sieht. Nun stattet man diese mit der entsprechenden Hardware aus und hat die Xbox One S All-Digital Edition angekündigt, die komplett ohne Laufwerk auskommt.

Die disc-freie Xbox One soll standardmäßig 229 Euro kosten und am 07. Mai 2019 im Handel erscheinen. Microsoft empfiehlt Händlern, dass sie stets etwa 50 Euro günstiger angeboten wird als die normale Xbox One S.

Bislang scheint dieser Empfehlung jedoch kaum jemand zu folgen: Während uns die All-Digital-Edition für 229 Euro angeboten wird, erhalten wir eine normale Xbox One S inklusive Forza Horizon 4 bereits für 199 Euro. Wir wissen also wirklich nicht, wen genau Microsoft hier ansprechen möchte.

Xbox One 13-Jähriger tauscht seine Konsole ein, um seiner Mutter zu helfen

Ein Angebot, das keines ist

Im Grunde genommen handelt es sich bei der All-Digital-Edition abzüglich des Laufswerks um eine ganz normale Xbox One S. Sie kommt jedoch mit Minecraft, Forza Horizon 3 (ja, nicht einmal Forza Horizon 4) und Sea of Thieves vorinstalliert.

Lohnt es sich also, die All-Digital-Edition zu kaufen? Nein, aktuell nicht. Bis der Preis auf mindestens 149 Euro sinkt, sollte man sich lieber eine ganz normale Xbox One S kaufen und hat im Notfall sogar tatsächlich ein Laufwerk am Start. Mehr Geld für etwas mit weniger Funktionen zu bezahlen erschließt sich uns zumindest nicht.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie natürlich vorbestellen:

© Microsoft

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.