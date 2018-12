Xbox One - Indie-Offensive ‘‘Winter of Arcade‘‘ gestartet

Microsoft bläst auf der Xbox One zur Indie-Spieleoffensive. Der „Winter of Arcade“ ist gestartet: Bis zum 18. Dezember erwarten euch insgesamt neun hochkarätige Indie-Spiele. Außerdem könnt ihr euch fette Rabatte sichern.

Vor mehr als zehn Jahren veranstaltete Microsoft den „Summer of Arcade“, um unabhängige Spiele auf den Xbox-Konsolen zu feiern. Der Event brachte mehr als 1.000 Titel, darunter Spieleperlen wie Braid, Castle Crashers oder LIMBO, hervor. In diesem Jahr kehrt die Veranstaltung als „[email protected] Winter of Arcade“ zurück und beinhaltet ganze neun Indie-Spiele für die Xbox One.

Game Awards 2018 Soulslike Indie-Spiel Ashen veröffentlicht

Der Winter of Arcade 2018

Insgesamt neun Titel unabhängiger, kleiner Entwicklerstudios sind Bestandteil des Winter of Arcade 2018, der in dieser Woche gestartet ist. Wenn ihr mindestens zwei der [email protected] kauft, erhaltet ihr eine Geschenkkarte im Wert von 5 Euro. Wer alle neun Spiele kauft, darf sich über einen Rabatt in Höhe von 40 Euro freuen.

Abonnenten des Xbox Game Pass haben ebenfalls Grund zur Freude, denn vier der Titel sind ab Release Bestandteil von Microsofts Spieleflatrate: Ashen, Below, Mutant Year Zero und Kingdom Two Crowns.

Den Auftakt bilden die Spiele Monster Boy and the Cursed Kingdom, Mutant Year Zero und Subnautica. Wie im Rahmen der Game Awards 2018 bekannt wurde, gesellt sich das Soulslike-Action-Rollenspiel Ashen ab dem 07. Dezember ebenfalls hinzu.

Eine Woche später erwartet euch mit Below ein weiteres Highlight: Das atmosphärische Action-Adventure ist über fünf Jahre nach seiner Ankündigung endlich fertig und wird am 14. Dezember direkt im Xbox Game Pass erscheinen.

Xbox One Atmosphärisches Abenteuer Below erscheint nächste Woche

Alle Spiele des Winter of Arcade:

04.12.2018 – Monster Boy and the Cursed Kingdom

04.12.2018 – Mutant Year Zero (Xbox Game Pass)

04.12.2018 – Subnautica

07.12.2018 – Ashen (Xbox Game Pass)

07.12.2018 – Hello Neighbor: Hide and Seek

11.12.2018 – Kingdom Two Crowns (Xbox Game Pass)

12.12.2018 – Desert Child

14.12.2018 – Below (Xbox Game Pass)

18.12.2018 – Donut County