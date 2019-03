Xbox Game Pass - Just Cause 4 und drei weitere Spiele bestätigt

Microsofts Spiele-Flatrate Xbox Game Pass hat wieder einmal ein Update erhalten, das sich wirklich sehen lassen kann. Ab sofort kommen Abonnenten ohne zusätzliche Kosten in den Genuss des recht jungen Actionspiels Just Cause 4, weitere Highlights folgen bereits in der nächsten Woche.

Microsofts Major Nelson hat die ersten neuen Spiele bekannt gegeben, die im März Bestandteil der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass werden. Unter den ersten vier Spielen befinden sich einige echte Highlights, weitere Spiele sollen demnächst genannt werden.

Xbox Game Pass Abo-Dienst soll laut Phil Spencer auf allen Plattformen erscheinen

Just Cause 4 landet im Xbox Game Pass

Die wohl größte Überraschung stellt das Actionspiel Just Cause 4 dar, das erst im Dezember 2018 erschien und ab sofort Bestandteil des Xbox Game Pass ist. In dem Open-World-Actiontitel rund um Rico Rodriguez regiert das Chaos. Wenn ihr also mal richtig die Sau rauslassen wollt, erhaltet ihr jetzt die perfekte Möglichkeit dazu.

Ebenfalls ab sofort im Abo enthalten ist das kunterbunte Jump-'n'-Run „LEGO Batman 2“, über das sich vor allem Koop-Spieler freuen dürften.

Pünktlich zum Start der Formel-1-Saison wird die Flatrate zudem in der kommenden Woche mit „F1 2018“ um den aktuellen Ableger aus dem Hause Codemasters erweitert. Dann könnt ihr endlich selbst mit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. um den Titel kämpfen oder euch hinter das Steuer eines klassischen Formel-1-Boliden klemmen.

Just Cause 4 Test: Chaos im Paradies

Als vierten Titel könnt ihr euch über einen Rückkehrer freuen. Das Rollenspiel „Fallout 4“ war bereits Bestandteil der Flatrate, musste dann aber anderen Spielen weichen. Ebenfalls ab dem 14. März ist das RPG von Bethesda dann aber wieder im Abonnement enthalten.

Eine weitere Ankündigung neuer Spiele für die zweite März-Hälfte für den Xbox Game Pass möchten die Verantwortlichen vermutlich Mitte des Monats vornehmen.