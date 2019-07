Wolfenstein: Youngblood - Entwicklung abgeschlossen: Shooter erreicht Gold-Status

"Wolfenstein: Youngblood" und "Wolfenstein: Cyberpilot" wurden offenbar fertiggestellt. Beide Spiele erreichen den Gold-Status.

Wie die Entwickler bekannt gaben, erreichen Wolfenstein: Youngblood und das VR-Abenteuer „Wolfenstein: Cyberpilot“ den Gold-Status. Die Entwicklung ist damit abgeschlossen und dem Release dürfte nichts mehr im Wege stehen.

Wolfenstein: Youngblood Erstmals auch in Deutschland mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Gold-Status für neue Wolfenstein-Action

Beide Spiele erscheinen am 26. Juli 2019. In Deutschland kommen wir dabei erstmalig in der Reihe in den Genuss von komplett unzensierten Ablegern. Verfassungsfeindliche Symbole werden diesmal nämlich nicht für den hiesigen Markt ausgetauscht.

#Wolfenstein: Youngblood and Cyberpilot have gone gold! Check out the PC specs and preload & unlock details: https://t.co/NNLp6xHQ3w pic.twitter.com/udOvwpakrq — Wolfenstein (@wolfenstein) 11. Juli 2019

„Wolfenstein: Youngblood“ versteht sich als Spin-Off zur Hauptreihe, in dem ihr die Geschichte von Jess und Soph, den Zwillingstöchtern von B.J. Blazkowicz, verfolgt. Dementsprechend gestaltet sich der Kampf gegen das Nazi-Regime in diesem Ableger als Koop-Erfahrung. „Wolfenstein: Cyberpilot“ hingegen ist ein Virtual Reality-Ableger, der euch in die Rolle eines Hackers wirft, der dem Widerstand gegen die Nazis unter die Arme greift.

Wolfenstein: Youngblood Neuer Trailer und Release-Datum bestätigt, Deluxe Edition enthält Buddy-Pass

Nintendo Switch-Version nur als "Code in a Box"

Bethesda versichert zudem, dass am gleichen Tag ebenso die Nintendo Switch-Besitzer in den Genuss von „Wolfenstein: Youngblood“ kommen werden. Beachtet dabei jedoch, dass die Retail-Variante nur als „Code in a Box“ im Handel erscheint – ihr werdet in der Packung also keine Cartridge finden, sondern das Spiel wohl oder übel im Nintendo eShop herunterladen müssen.

Der Preload der PS4-, Xbox One- und PC-Version von „Wolfenstein: Youngblood“ und „Wolfenstein: Cyberpilot“ beginnt zwei bis drei Tage vor der Veröffentlichung der Spiele.