The Witcher (Serie) - Der Trailer ist endlich da!

Der erste Trailer zur „The Witcher“-Serie ist nun endlich von Netflix veröffentlicht worden. Schaut euch die ersten Bewegtbilder zum neuen Hexer-Epos an!

Endlich ist es soweit und wir müssen uns nicht mehr nur mit einigen wenigen Fotos zu The Witcher zufriedengeben. Nein, wir können uns Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra), Ciri (Freya Allan) und Co. nun endlich in ihrer bewegten Form zu Gemüte führen und erhalten einen ersten Eindruck von der Serie zur Buchreihe von Andrzej Sapkowski.

The Witcher (Serie) Wird die Serie das neue Game of Thrones?

Der Trailer

Im Rahmen der Comic-Con 2019 in San Diego hat man nun endlich das erste Videomaterial zu „The Witcher“ veröffentlicht. Wir können uns dabei sowohl über die Originalfassung als auch über eine deutsche Version des Trailers freuen, die uns bereits einige interessante und vor allem düstere Ausschnitte der kommenden Netflix-Produktion zeigen.

Mit einer Menge Magie, starken Kämpfen, politischen Machenschaften und emotionalen Szenen halten die darin enthaltenen Ausschnitte alles bereit, was man braucht, um gigantische Vorfreude auf „The Witcher“ zu entwickeln.

Vielleicht überzeugen die ersten Szenen sogar noch einige Skeptiker, wenn sie die Schauspieler in Aktion sehen:

Deutsche Version

Englische Originalversion