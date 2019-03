The Witcher (Serie) - Geleaktes Bild vom Set zeigt Geralt samt Kostüm in Action

Ein geleaktes Bild vom Set der kommenden Netflix-Serie The Witcher zeigt Henry Cavill als Geralt von Riva auf der Insel La Palma. Weitere Dreharbeiten sollen weiter im Norden der Insel stattfinden. Möglicherweise wird es in den nächsten Tagen weitere Eindrücke von der Serie und den anderen Sets geben.

Zahlreiche Infos oder Details zu der kommenden Witcher-Serie auf Netflix gibt es bislang nicht. Dafür wissen wir mittlerweile aber schon, welche Schauspieler dem offiziellen Cast angehören, dass der Autor der der Bücher mit an Bord ist, damit kein Song von Ed Sheeran läuft und Netflix sehr zufrieden ist, weshalb weitere Staffeln durchaus folgen könnten.

Henry Cavill in voller Montur!

Doch jetzt zeigt uns ein geleaktes Foto vom Set, wie Schauspieler Henry Cavill als Geralt von Rivia samt Kostüm vor der Kamera steht. Sonderlich viel ist auf dem entsprechenden Bild zwar nicht zu sehen, trotzdem bekommen Fans einen ersten Eindruck von der kommenden Netflix-Serie. Außerdem zeigt es, dass die Verantwortlichen scheinbar gute Fortschritte erzielen.

Laut der Webseite Diaro de Avisos stammt das Bild vom letzten Samstag auf dem höchsten Punkt der spanischen Insel La Palma, im Roque de los Muchachos. Der Rest der Aufnahmen soll schließlich weiter in Richtung Norden von La Palma stattfinden.

Möglicherweise werden in den nächsten Tagen und Wochen Bilder von weiteren Sets in Spanien auftauchen.

Die Serie wird voraussichtlich später in diesem Jahr mit zunächst acht Episoden an den Start gehen. Vielleicht gibt es in naher Zukunft sogar einen ersten Debut-Trailer der Witcher-Serie zu sehen. Wir werden euch in jedem Fall weiterhin auf dem Laufenden halten.