The Witcher 3 - Rollenspiel verkauft sich dank der Serie auch auf der PS4 wieder sehr gut

„The Witcher 3“ ist derzeit aufgrund der Ende letzten Jahres veröffentlichten Netflix-Serie wieder eines der beliebtesten Spiele auf Steam. Doch auch auf der PlayStation 4 gehört das Rollenspiel zu den derzeitigen Toptiteln.

Bekanntermaßen hat der große Erfolg der 1. Staffel von The Witcher auf Netflix für eine Art Renaissance der Spieleserie von Entwickler CD Projekt RED gesorgt. Dadurch erreichte das Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt vor kurzem einen neuen Meilenstein auf Valves Spieleplattform. Denn mehr als 100.000 Nutzer spielten gleichzeitig „The Witcher 3“. Doch wie sieht es mit anderen Plattformen aus?

Zwar gibt es dazu keine genauen Zahlen, doch der Titel ist im Dezember 2019 laut dem PlayStation-Blog (US) auf Sonys PlayStation 4 ebenfalls ein Toptitel gewesen und rangierte auf Platz Sieben bei den Top Ten der digitalen Spiele-Verkäufe.

Ein weiterer Grund für das neu entflammte Interesse der Spieler dürfte aber zudem die Tatsache sein, dass „The Witcher 3“ im PlayStation Store im Rahmen der Januar-Angebote für 14,99 Euro angeboten wird. Da es sich dabei um die Game of the Year Edition handelt, erhaltet ihr beim Kauf der digitalen Version neben dem Hauptspiel außerdem alle 16 DLCs sowie die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“.

Top-Downloads im Dezember 2019 (PS4-Spiele)

Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K20 Star Wars Battlefront II Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition Madden NFL 20 Minecraft: PlayStation 4 Edition Marvel’s Spider-Man Need for Speed Heat EA Sports FIFA 20 Red Dead Redemption 2 God of War EA Sports UFC 3 Assassin’s Creed Odyssey Resident Evil 2 The Forest Rocket League Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Solltet ihr „The Witcher 3“ bislang also noch nicht gespielt haben, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um günstig an eines der besten Rollenspiele überhaupt zu gelangen. Außerdem empfehlen wir euch natürlich die Netflix-Serie, in der Henry Cavill den Hexer Geralt von Riva verkörpert, zu schauen. Wenn ihr wissen möchtet, was wir von der Serie halten, lest gerne unsere Kritik dazu oder nehmt an unserem Quiz zur Serie teil.

Wir würden zudem gerne von euch wissen, ob ihr euch für Triss oder Yennefer entscheiden würdet, wenn ihr die Wahl hättet. Nehmt dazu gerne an unserer aktuellen Umfrage teil:

