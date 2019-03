The Walking Dead - Ein wahres Blutbad: So krass fällt die vorletzte Episode aus

Die vorletzte Episode der 9. Staffel von The Walking Dead glich einem Blutbad, bei dem gleich mehrere wichtige Figuren ihr Leben lassen mussten. Wir fassen zusammen.

Vergangenen Montag lief die letzte Folge vor dem Finale der 9. Staffel der TV-Serie The Walking Dead. Dieses Mal hatten sich die Produzenten eine besonders blutige Überraschung überlegt, mit der wohl die wenigsten Fans sonderlich zufrieden sein dürften.

Spoiler

In „The Calm Before“ versammelten sich die verschiedenen Communities auf einem Jahrmarkt im Königreich. Doch die Freude der Anwesenden verwandelte sich zum Ende der Episode in das genaue Gegenteil. Denn Alpha (Samantha Morton) sann auf Rache und schlich sich ebenfalls auf den Markt – mit einem perfiden Plan.

Im Grunde hatte es sich bereits angedeutet und vor allem die Hinweise in der 15. Episode selbst waren kaum zu übersehen. Trotzdem wurden viele Fans von der Entscheidung der Produzenten überrascht. Insgesamt mussten neun Figuren aus der Serie ihr Leben lassen. Vereinzelt wurde die vorletzte Episode sogar mit der Roten Hochzeit aus Game of Thrones verglichen.

Neben einigen weniger wichtigen Charakteren ging es schlussendlich unter anderem den drei Hauptfiguren Tara (Alanna Masterson), Henry (Matthew Lintz) und Enid (Katelyn Nacon) an den Kragen.

© AMC

Nicht die beste Entscheidung

Im Gegensatz zu den Comics haben die Verantwortlichen andere Figuren ausgewählt, die das Zeitliche segnen sollen. Sonderlich clever scheint diese Entscheidung allerdings nicht zu sein. Schließlich verläuft die Erzählung in den Comic zum Teil gänzlich anders und vor allem gefühlt deutlich durchdachter ab.

In den Comics trauert Michonne (Danai Gurira) um Ezekiel (Khary Payton), während sich Carol (Melissa Suzanne McBride) bereits vor einiger Zeit verabschiedet hatte. Michonne verliert in der Serie hingegen keine Person, die ihr besonders nahesteht.

Doch in den Comics wird es noch dramatischer. Denn hier muss außerdem die schwangere Rosita (Christian Serratos) ihr Leben lassen, nachdem sie und Eugene (Josh McDermitt) sich zuvor noch nähergekommen waren. Entsprechend hätte Eugene in der Serie eine klare Motivation erhalten, um Rache gegenüber Alpha und ihren Whisperers zu üben.

Prioritäten

Insgesamt wirkte die 15. Episode zu stark konstruiert. Tara wurde zum Beginn der 9. Staffel kurzerhand zur Anführerin von Hilltop erklärt und nahm damit eine wichtige Position ein, offensichtlich aber nur, damit ihr Charakter kurz vor dem plötzlichen Aus noch einmal eine zusätzliche Bedeutung erhält. Bei Henry und Enid sah es ähnlich aus. Henry bekam in der aktuellen Staffel deutlich mehr Screentime und es entwickelte sich eine zarte Liebe zu Lydia (Cassady McClincy), der Tochter von Alpha.

Bei Enid war eher das Gegenteil der Fall. Ihre Rolle wurde zunehmend unwichtiger und ihre Screentime geringer. Zwar wurde sie im Laufe der Staffel zur Ärztin, doch es wirkte ein wenig so, als würden die Macher keine neuen Ideen für die Rolle der jungen Frau haben. In der vorletzten Folge wurde ihre Liebe zu Ron (Austin Abrams), genau wie die zwischen Henry und Lydia, noch einmal kurz beleuchtet. Es schien fast klar, dass beide die 15. Episode nicht überleben werden.

© AMC

Genau das war schließlich der Fall, als Michonne und Daryl (Norman Reedus) aus einem Hinterhalt der Whisperers entkamen und auf eine von Alpha als Grenze bezeichnete Anordnung von insgesamt neun Holzpfählen stießen. Darauf befanden sich die Köpfe der neun Charaktere. Die Kamera schwenkte von links nach rechts, während die Musik von Kopf zu Kopf anschwoll und zunehmend dramatischer wurde. Die Produzenten verdeutlichten auf diese Art, welche Priorität die jeweilige Figur in der Serie hatte. Überraschend folgte nicht Tara als letzter Charakter, sondern Enid und schließlich Henry.

Wie die 9. Staffel enden wird, erfahren wir am kommenden Montag, den 01. April 2019. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Durst nach Rache bei den verschiedenen Communities nun ziemlich groß ist. Allerdings hat Alpha derzeit noch ein Ass im Ärmel, in Form einer riesigen Herde Beißer, weshalb Vergeltung erst einmal nicht in Frage kommen dürfte.

Trotz der dramatischen Ereignisse in der 15. Episode von The Walkin Dead markierte „The Calm Before“ übrigens ein neues Rating-Tief.