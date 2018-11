The Walking Dead - Drei Spinoff-Filme erzählen Ricks Geschichte weiter

Andrew Lincoln, der die Figur Rick Grimes in der TV-Serie The Walking Dead spielt, wird die Show verlassen. Die Rolle lässt er allerdings noch nicht hinter sich. AMC arbeitet an mehreren Filmen zu The Walking Dead, die seine Geschichte weiter erzählen sollen.

Andrew Lincoln wird mit der 9. Staffel von The Walking Dead aussteigen, das ist bereits seit einer Weile bekannt. Während in den USA gestern noch die fünfte Episode der neunten Staffel mit Rick Grimes über den Bildschirm flimmerte, kündigte Showrunner AMC gegenüber der Entertainment Weekly mindestens drei Spinoff-Filme aus dem The Walking Dead-Universum an. An dieser Stelle sprechen wir unsere obligatorische Spoiler-Warnung aus.

Rick kehrt zurück

The Walking Deads Chief Content Officer Scott Gimple bestätigte gegenüber EW, dass die AMC Studios an mindestens drei Filmen zur beliebten Zombie-Serie arbeiten. Diese werden allerdings ausschließlich für das Fernsehen produziert und nicht im Kino zu sehen sein.

Aktuell arbeitet das Studio an einer Spielfilm-Trilogie, die sich um Rick Grimes dreht. Die Filme setzen direkt nach den Geschehnissen von Lincolns finaler Folge in der Serie an, außerdem stellt Gimple in Aussicht, dass weitere Filme folgen könnten:

„Wir reden für die Rick Grimes-Story von einer Trilogie. Doch das bedeutet nicht unbedingt, dass das die einzigen Geschichten um Rick bleiben werden, die wir erzählen. Außerdem werden das vermutlich nicht die einzigen Filme bleiben, die wir erzählen möchten. Die Geschichte von Rick Grimes ist für uns derzeit das Wichtigste, aber wir werden in den nächsten Jahren noch einige weitere Sachen zu The Walking Dead bringen.“

Die neuen Filme um Rick sollen in einer gänzlich neuen Situation mit ihrer eigenen Geschichte spielen, die sich stark von dem unterscheidet, was AMC bisher gezeigt hat, so Gimple. Im kommenden Jahr sollen die Dreharbeiten für die Filme beginnen. Auch mehrere Pre- und Sequels um ehemalige Charaktere, die in der Serie bereits verstorben sind, stellt Gimple in Aussicht:

„Ihr werdet Charaktere wiedersehen, die vielleicht schon tot sind. Wir werden die Vergangenheit sehen und auch alte Charaktere. Aber wir werden zudem in die Zukunft blicken und neue Charaktere erschaffen. Vielleicht als Filme, als Specials oder als Mini-Serien. Wir schauen uns verschiedene Möglichkeiten an, Geschichten zu erzählen."

AMC scheint mit The Walking Dead also auch abseits der Serie noch eine Menge vorzuhaben.