The Walking Dead - Amazon bringt die neue Spin-off-Serie nach Deutschland

Ab Frühjahr 2020 wird eine brandneue „The Walking Dead“-Serie ausgestrahlt. Wie nun bekannt wurde, hat sich Amazon die Streaming-Rechte gesichert und zeigt das Spin-off in Deutschland exklusiv bei Amazon Prime Video. Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls schon zu sehen.

Nach der Hauptserie und „Fear of the Walking Dead“ erwartet uns bald eine dritte Serie rund um die lebenden Toten. Wie nun bekannt wurde, wird das neue Spin-off zu The Walking Dead hierzulande exklusiv bei Amazon Prime Video laufen.

Neue The Walking Dead-Serie ab Frühjahr 2020 bei Amazon

Die neue „The Walking Dead“-Serie hat zwar noch keinen offiziellen Namen, aber ein erster Trailer gibt uns schon einen Blick auf die Handlung. Im Rahmen der Serie begleiten wir die erste Generation an Jugendlichen nach der Apokalypse.

Es geht um das Erwachsenwerden ohne richtige Zukunft am Horizont. Obwohl die Heranwachsenden den Schutz ihrer Stadt genießen können und die Highschool besuchen, lauert in der umliegenden Umgebung die Gefahr der wandelnden Untoten.

Nachdem Iris erfährt, dass ihr Vater in Schwierigkeiten steckt, beschließt das junge Mädchen mit ihren Freunden die sicheren Gefilde zu verlassen. Einige der Protagonisten sollen dabei zu Helden werden – andere einen schlechteren Weg verfolgen und zu Gegenspielern werden.

Ab Frühjahr 2020 wird die Serie beim US-Sender AMC laufen. Wir hier in Deutschland werden dann über Amazon Prime Video in den Genuss des bislang 10 Folgen umfassenden Spin-offs kommen.