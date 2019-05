Vikings - Toter Charakter wird in finaler Staffel 6 zurückkehren

Nachdem die Showrunner bereits die Rückkehr eines toten Charakters für die finale sechste Staffel von „Vikings“ bestätigt haben, haben wir jetzt eine Ahnung davon, um wen es sich handelt. Wir verraten euch, wie die Wiederauferstehung möglich sein könnte.

Ende Januar ging die zweite Hälfte der fünften Vikings-Staffel mit einem intensiven Finale zu Ende. Nach einer eher durchwachsenen Season sorgte das Finale mit einigen spannenden Wendung für eine Menge Zündstoff für das große Serienfinale, in dem wir ein Wiedersehen mit einem verstorbenen Charakter feiern werden.

Achtung: Der folgende Beitrag enthält massive Spoiler zu „Vikings“. Lest am besten nur weiter, wenn ihr das Staffelfinale bereits gesehen habt.

Instagram-Post kündigt Rückkehr einer verstorbenen Figur an

Wer jetzt vielleicht auf eine Rückkehr von Ragnar (Travis Fimmel) oder Floki (Gustaf Skarsgård) gehofft hatte, wird vermutlich enttäuscht sein. Wobei ein erneuter Auftritt der beiden beliebtesten Figuren aus „Vikings“ in der finalen sechsten Staffel nicht gänzlich auszuschließen ist, immerhin spielte Ragnar auch in verschiedenen Rückblicken der vorangegangenen Episoden eine Rolle.

Nein, die Rede ist vielmehr von Alicia Agneson, die mit der Rolle der Freydis eine der wichtigsten Figuren in Staffel 5 mimte. Allerdings wurde die Gattin von Ivar (Alex Høgh Andersen) kaltblütig ermordet.

Im ersten Trailer zur sechsten Staffel war Agneson dann allerdings kurz zu sehen, mit dunklen Haaren und einer kuscheligen Fellmütze. Das wirft natürlich zahlreiche Fragen auf. Die Schauspielerin mag zwar dieselbe sein, aber ist es auch die Rolle? Auf Instagram zeigt sich Alicia Agneson jetzt in einem neuen Bild vom Set erneut in ihrem winterlichen Outfit und heizt die Gerüchteküche erneut an:

„Wer ist sie? Was will sie? Wo kommt sie plötzlich her? Ich kann es kaum erwarten, bis ihr Staffel 6 seht.“

Tatsächlich wird die schwedische Schauspielerin offenbar wirklich in Staffel 6 von „Vikings“ zu sehen sein, die uns vermutlich nach Russland führt.

Wie kann Alicia Agneson in Staffel 6 zurückkehren?

Theorien um die Rückkehr von Agneson gibt es einige. Wie wir bereits in unserem Ausblick angemerkt haben, könnte hinter Freydis deutlich mehr stecken, als eine einfache Sklavin. Sie wäre nicht die erste nordische Gottheit, die in der Serie zu sehen ist. Immerhin ist „Vikings“ seit Beginn für seinen Fantasy-Einschlag bekannt.

Denkbar wäre, dass Freydis als Vision von Ivar zurückkehrt oder tatsächlich von den Toten aufersteht, immerhin wurde sie in Staffel 5 mehrfach mit der nordischen Göttin Freya gleichgesetzt.

Interessante Theorien sind auch in den Kommentaren des Instagram-Posts zu finden. Agneson soll eine andere Person mimen, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht – möglicherweise eine Zwillingsschwester, die Rache an Ivar nehmen oder die Persönlichkeit des Wahnsinnigen zum Positiven verändern könnte.

Für eine weitere Theorie sorgt die Schauspielerin höchst selbst, die in Staffel 6 die Ehefrau des russischen Propheten Oleg (Danila Kozlovsky) spielen könnte, einem Neuzugang in der finalen Staffel. In einer Instagram-Story postete sie ein Bild mit Kozlovsky, in dem sie ihren Schauspielkollegen als "hubby" bezeichnete, die englische Kurzform für "husband" (zu Deutsch: "Ehemann").

Oleg „der Prohephet“ war ein russischer König und Begründer des Großfürstentums Kiew, der zwischen den Jahren 879 und 912 geherrscht haben soll, dessen Existenz allerdings nicht restlos gesichert ist.

Bis wir erfahren, welche Rolle Alicia Agneson in der finalen Staffel von „Vikings“ spielen wird und wie es mit Ivar, Björn und Co weitergeht, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Einen festen Starttermin für die 6. Staffel gibt es bislang noch nicht.