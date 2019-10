Vikings - Start der 6. Staffel durch Trailer enthüllt, bekommen wir ein episches Finale?

Im Dezember dürfen wir die erste Hälfte der finalen 6. Staffel zu „Vikings“ in Empfang nehmen. Neben dem Termin der Ausstrahlung gibt es jetzt außerdem einen ersten Trailer, der uns ein Bild von der 6. Season verschafft.

Die 6. Staffel zu Vikings hat neben einem neuen Trailer außerdem den offiziellen Starttermin spendiert bekommen. Demnach geht die Serie im Dezember 2019 in die letzte Runde.

Wie die neuen Szenen verraten, dürfen wir am Ende des Jahres ein episches Finale mit reichlich Blut und Kämpfen erwarten – es ist eben so, wie es sein muss!

Worum geht es in der 6. Staffel?

Die finale Staffel knüpft direkt an die große Schlacht zwischen Björn (Alexander Ludwig) und Ivar (Alex Høgh Andersen) aus dem Finale der 5. Staffel an.

Björn muss als neuer Anführer in die Fußstapfen seines Vaters Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) treten und bekommt es zudem mit einigen neuen Problemen zu tun, mit denen er zuvor nicht gerechnet hatte. Aber seht am besten selbst:

Wann erscheint die neue Staffel?

Die 6. Staffel Vikings wird in den USA ab dem 04. Dezember 2019 mit einer Doppelfolge zu Beginn ausgestrahlt. Anschließend dürfen Zuschauer wöchentlich eine von acht neuen Episoden in Empfang nehmen. Die zweite Hälfte der finalen Staffel, ebenfalls 8 Episoden, werden hingegen erst im kommenden Jahr ausgestrahlt. Fans der Serie müssen sich also, ähnlich wie bei der 10. Staffel zu „The Walking Dead“, ein wenig in Geduld üben.