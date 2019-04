Valve Index - Weitere Details zum VR-Headset geleakt

Ausgerechnet auf Steam sind neue Details zum Valve Index geleakt worden. Das VR-Headset soll demnach am 01. Mai 2019 offiziell angekündigt werden. Der Release ist für Juni diesen Jahres geplant.

Auch wenn das neue VR-Headset Valve Index offiziell erst am 01. Mai 2019 angekündigt werden soll, sind bereits jetzt erste Details aufgetaucht. Die entsprechende Produktseite auf Steam ging nämlich verfrüht online und offenbart zahlreiche Details, auch wenn sie größtenteils nur aus Platzhaltern besteht.

Die Vorbestellungen des Headsets sollen ebenfalls am 01. Mai starten, wie Valve den Kollegen von Road to VR bestätigte. Als Releasetermin ist der Produktseite zufolge der 15. Juni 2019 angepeilt, Valve möchte dies bislang nicht bestätigen. Die ehemals unter dem „Knuckles“-Namen bekannten Controller, jetzt schlichtweg „Valve Index Controllers“ genannt, sollen zum selben Zeitpunkt in den Handel gehen.

Das ist im Paket drin

Im Lieferumfang des Valve Index ist folgendes enthalten:

VR-Headset

Integrierte Kopfhörer

Anschlüsse für Displayport 1.2 und USB 3.0

Stromkabel

Stromkabel-Plugs

2 Gesichtsabdichtungen

Reinigungstuch

Weitere Hardware notwendig

Die Controller sowie entsprechende Basisstationen sollen wohl separat verkauft werden. Damit dürften besonders Besitzer einer HTC Vive zufrieden sein, die immerhin bereits über Basisstationen verfügen. Mit den Basisstationen wird die Bewegung durch den gesamten Raum verfolgt.

Um das Valve Index nutzen zu können, sollen mindestens eine GTX 970 und ein Dual-Core-Prozessor notwendig sein. Empfohlen wird allerdings eine GTX 1070 und ein Quad-Core-Prozessor.