Umfrage - Welche Games zockt ihr im Februar 2019?

Der erste Monat in 2019 nähert sich dem Ende und der Februar steht vor der Tür. Noch immer recht fröstelig lädt das Wetter geradezu zum Zocken ein. Aber was wird im Februar gespielt? Wie schaut es bei euch aus, was spielt ihr im nächsten Monat?

In den letzten Monaten sind unzählige Games für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Co. veröffentlicht worden und auch der Januar hat zahlreiche Spieleperlen hervorgebracht.

Ein vielseits erwarteter Release steht noch ins Haus - Kingdom Hearts III erscheint am 29. Januar 2019 für die PlayStation 4 und Xbox One. Dann geht es endlich wieder auf ein neues Abenteuer mit Sora und seinen Freunden. Seid ihr schon vorbereitet auf den RPG-Kracher aus Japan?

Umfrage: Was zockt ihr nächsten Monat?

Und Survival-Horror-Fans haben vor wenigen Tagen ein neues Schmankerl serviert bekommen. 21 Jahre nach dem Original durften wir gemeinsam mit Capcom den Release von Resident Evil 2 (Remake) feiern. Der Januar bot eine kunterbunte Mischung aus allen Genres oder wartet ihr doch viel lieber auf einen Release im Februar? Das dürft ihr übrigens von Resident Evil 2 erwarten:

Wie steht es um euch, welche Titel zockt ihr im Februar 2019 und welche Games verstauben derzeit in eurer Spielebibliothek? Ihr könnt jetzt an unserer Umfrage teilnehmen oder alternativ ganz einfach in die Kommentare unterhalb der Zeilen schreiben, was euch derzeit am meisten reizt.

Welche neuen Spiele 2019 noch alles für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, verraten wir euch in unserer jährlichen Release-Vorschau:

