Thronebreaker: The Witcher Tales - Nintendo Switch-Release wird mit kostenlosen Boni für alle gefeiert

Für die letzteren beiden Boni benötigt ihr jedoch zusätzlich einen Account bei der Dark Horse-Website. Solltet ihr „Thronebreaker: The Witcher Tales” auf einer anderen Plattform spielen wollen, könnt ihr euch den Gwent-Ableger ebenso für den PC, PlayStation 4 und Xbox One besorgen. Eine Fortsetzung dürfen wir allerdings nicht erwarten:

Zu diesem Anlass erhaltet ihr deshalb auch ohne den Kauf des Spiels im Nintendo eShop einige großartige Goodies, die sich auf „Thronebreaker: The Witcher Tales“ beziehen. Dafür müsst ihr lediglich auf diesen Link klicken und schon gehören euch:

Damit könnt ihr euch nun auch auf der Switch mit Königin Meve in ein Rollenspiel-Abenteuer stürzen, in dem ihr Kämpfe bestreiten und Rätsel lösen müsst. Doch Entwickler CD Projekt RED wäre nicht CD Projekt RED, wenn nicht noch ein kleiner Bonus mit dem Switch-Release einhergehen würde.

Nachdem im Herbst letzten Jahres The Witcher: Wild Hunt einen überzeugenden Port für die Nintendo Switch erhalten hat, folgt nun der nächste Hexer-Titel. Thronebreaker: The Witcher Tales ist ab dem heutigen Tag für die transportable Konsole verfügbar.

Das Singleplayer-Rollenspiel „Thronebreaker: The Witcher Tales” ist ab sofort auch für die Nintendo Switch verfügbar. Damit findet ein weiterer CD Projekt-Titel auf die Hybridkonsole.

Thronebreaker: The Witcher Tales - Hexergeschichten werden laut Entwickler nicht fortgesetzt

Thronebreaker: The Witcher Tales - Releasetermin für Singleplayer-Spinoff angekündigt

Thronebreaker: The Witcher Tales - Offizieller Launch-Trailer zum Witcher-Spiel veröffentlicht

Thronebreaker: The Witcher Tales - 37 Minuten Gameplay veröffentlicht

PlayStation Plus - Die PS Plus-Spiele für Februar 2020 werden morgen enthüllt