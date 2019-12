Thronebreaker: The Witcher Tales - Hexergeschichten werden laut Entwickler nicht fortgesetzt

„Thronebreaker: The Witcher Tales” wird wohl nicht mit weiteren Geschichten ausgestattet werden. Schuld ist möglicherweise der ausbleibende Erfolg des „Gwent“-Spin-Offs.

Man könnte denken, dass alles, was CD Projekt RED berührt, automatisch zu Gold wird. Immerhin ist The Witcher 3: Wild Hunt als eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt zu bezeichnen. Auch die Vorgänger der Reihe und der Kartenspiel-Ableger Gwent haben einige Errungenschaften zu verbuchen.

Ganz so einfach ist jedoch offenbar nicht immer. Denn wie die Entwickler nun in einem Roadmap-Update-Video bekannt gaben, wird das von „Gwent“ abgespaltene Standalone-RPG Thronebreaker: The Witcher Tales nicht fortgeführt werden.

Gwent Entwickler stellen Konsolenversionen ein und planen Android-Umsetzung

Keine Fortsetzung von Thronebreaker: The Witcher Tales

Grund für keine weiteren „Thronebreaker“-Teile ist wohl tatsächlich der ausbleibende Erfolg des Titels, der eigentlich als DLC für „Gwent: The Witcher Card Game“ geplant war, dann aber doch als eigenständiges Spiel erschienen ist. Community-Manager Pawel Burza macht deshalb in dem Q&A-Video mit einem ganz klaren „Nein“ deutlich, dass kein „Thronebreaker: The Witcher Tales 2“ entstehen wird.

Obwohl das Rollenspiel eine schöne Ergänzung zum „The Witcher 3“-Universum darstellte, sogar von denselben Entwicklern erschaffen und gut von der spielenden Community angenommen wurde, war das rund 30 Stunden lange Quest-Abenteuer anscheinend nicht reizvoll genug und blieb hinter den Erwartungen zurück.

