TFT - Neue Klasse Soulbound und Champions wie Senna und Lucian für Set 2 bestätigt

Der Spielmodus von „League of Legends“, der sich an Autochess anlehnt, erhält in Kürze neue Helden. TFT bringt zudem eine neue Klasse ins Spiel mit dem Patch 9.24, die „Soulbound“-Charaktere.

Die Elemente erheben sich! So lautet das aktuell Motto in Teamfight Tactics. Im Rahmen des TFT Set 2 gab es erst vor einigen Wochen ein größeres Update, das die Spieler nun neue Einheiten, Items und Befehle ausprobieren lässt. Und es wird weiterhin an Neuerungen geschraubt, wie Riot Games nun mitgeteilt hat.

Neben der Inferno-Klasse wird es nun eine weitere Klasse ins Spiel schaffen, die sich an die Elemente anlehnt. Allem voran soll also die Soulbound-Klasse (Seelenbund) integriert werden, die aus neuen Charakteren besteht, dessen Seelen aneinander gebunden sind.

Die neuen Champions Senna, Lucian und Amumu werden in Bälde ihren Weg ins Spiel finden. Senna und Lucian werden der neuen Klasse entspringen, die mit dem Patch 9.24 integriert wird.

TFT Erscheint für mobile Endgeräte

Soulbound-Klasse (Seelenbund)

Bei der neuen Klasse handelt es sich um eine ganz besondere Fähigkeit, die zwei Charaktere auf magische Weise miteinander vereint. Ihr benötigt lediglich zwei Champions aus dieser Klasse und wenn ihr diesen Bonus erhalten habt, sind sie buchstäblich miteinander verbunden.

Die Soulbound-Klasse ermöglicht es einem Helden nämlich, in ein Geisterreich überzutreten, wenn die Lebenspunkte gen Null schwinden. Der Charakter stirbt also nicht, wenn die verbundene Seele noch am Leben ist. Dieser Held wird also unerbittlich weiterkämpfen und kann in dieser Zeit keinen Schaden nehmen, bis seine Seelenverwandschaft sprichwörtlichen den Geist aufgibt. Dann segnen beide das Zeitliche und das war es dann endgültig.

© Riot Games

Neue Helden: Senna, Lucian und Amumu

Senna wird zwei Münzen kosten und neben Soulbound (Seelenbund) die Klasse Shadow (Schatten) mitbringen. Sie behält ihre Fähigkeit aus dem Rift, mit der sie einen todbringenden Strahl für Feinde verschießt und damit zeitgleich Verbündete heilt.

In Zukunft soll es also einfacher sein, eine Schatten-Konstellation aufzustellen. Neben Senna verfügen Veiga, Malzahar, Sion, Kindred und Master Yi nun diese Klasse.

Das Seelen-Pendant wird Lucian darstellen, dieser Champion kostet vier Münzen pro Karte. Seine Fähigkeit wird künftig seine Angriffsgeschwindigkeit auf das Vierfache erhöhen, magischen Schaden in Höhe seines Fernkampfschadens austeilen und On-Hit-Fähigkeiten anwenden.

Er gehört neben Soulbound zudem der Light-Klasse (Licht) an. Damit soll ein wenig Abwechslung im Licht-Alltag geschaffen werden, wodurch Vayne als Carry ein wenig abgelöst werden könnte.

© Riot Games

Abschließend wird der Patch noch Amumu ins Spiel bringen, die kleine traurige Mumie, die ihr bereits aus League of Legends kennt. Sie wird ganze fünf Münzen kosten und den Klassen Inferno (Inferno) und Warden (Wächter) angehören. Er soll ordentlich Schaden einstecken können als Tank und ebenso als Inferno-Klasse gut austeilen können.

Das Update geht am 3. Dezember 2019 live. Bis dahin müsst ihr euch noch mit dem aktuellen Build gedulden.

