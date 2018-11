Super Smash Bros. Ultimate - Neue Kämpfer bekannt: Ken, Fuegro und Piranha-Pflanze

Nintendo hat die neuen Charaktere in Super Smash Bros. Ultimate bekannt gegeben. Im regulären Roster sind unter anderem Fuegro und die Piranha-Pflanze mit dabei. Ken wird als neuer Echo-Kämpfer für Ryu hinzukommen.

Eine ganze Menge neuer Informationen zu Super Smash Bros. Ultimate wurden bekannt gegeben! In dieser wurde unter anderem enthüllt, welche zusätzlichen Kämpfern uns im Kampfspiel erwarten werden. Und ja: Der vermeintliche Leak stellte sich als falsch heraus...

Super Smash Bros. Ultimate Roster: Banjo Kazooie, Isaac und mehr geleakt

Ken, der größte Rivale von Street Fighter-Ikone Ryu, wird Teil von Super Smash Bros. Ultimate. Ironischerweise tritt er lediglich als Echo-Kämpfer für Ryu in Erscheinung und wird nicht zum regulären Roster gehören. Kens Kicks ändern sich mit euren Controller-Inputs, wobei ihr insgesamt übrigens über gleich zwei Final Smashes verfügt. Zu Ken wird 2019 eine eigene amiibo-Figur erscheinen.

Zwei richtige Kämpfer im Spiel

Dafür wird ein neues Pokémon als regulärer Kämpfer eingeführt: Fuegro. Es handelt sich um die letzte Weiterentwicklung von Flamiau und ist bereits in den Hauptspielen für seine etwas brachialere Art bekannt. Sowohl Ken als auch Fuegro wurden bereits auf dem offiziellen Poster verewigt.

Vorbesteller von Super Smash Bros. Ultimate und all diejenigen, die das Spiel bis zum 31. Januar 2019 über das My Nintendo-Programm registrieren, erhalten einige Monate nach Release einen zusätzlichen Kämpfer geschenkt. Hierbei handelt es sich um die Piranha-Pflanze, die bei vielen Fans für Verwunderung sorgte. Die Piranha-Pflanze erhält zudem eine eigene amiibo-Figur, die am 15. Februar 2019 erscheint.

Season Pass und DLC angekündigt

Nach Release werden zudem fünf DLC-Pakete mit jeweils einem neuen Charakter erscheinen, wie Nintendo bestätigte. Jeder von ihnen kostet 5,99 Euro und enthält einen Kämpfer, eine Stage sowie mehrere neue Musikstücke. Es soll insgesamt ein Jahr dauern, bis sämtliche DLCs veröffentlicht wurden.

Zudem wird ein Fighters Pass veröffentlicht, der alle fünf DLC-Pakete umfasst und insgesamt nur 24,99 Euro kosten wird. Als Bonus gibt es hier ein Mii-Schwertkämpfer-Kostüm von Rex aus Xenoblade Chronicles 2.

Mehr Informationen zu den Start-Charakteren gibt es hier:

Super Smash Bros. Ultimate Das Startroster fällt klein aus