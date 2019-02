Super Smash Bros. Ultimate - Joker erscheint vor Ende April, Update 3.0 angekündigt

Aktuell wird am 3.0 Update zu Super Smash Bros. Ultimate gearbeitet. Doch damit nicht genug, vor Ende April 2019 soll auch Joker als Download für das Beat'em-Up erscheinen.

Seit knapp zwei Monaten ist Super Smash Bros. Ultimate erhältlich und es ist längst noch nicht das letzte Wort zu dem Prügelspiel gesprochen. In der neuesten Nintendo Direct-Präsentation kündigte Nintendo an, das sich aktuell das für Frühjahr 2019 geplante Update 3.0 in Entwicklung befindet.

Über die genauen Inhalte hüllt man vorerst noch den Mantel des Schweigens. Dafür ließ man verlauten, dass der Charakter-DLC mit Joker aus Persona 5 noch vor Ende April erscheinen wird.

Wie flexibel solche groben Releasezeiträume sein können, hat man zuletzt mit der Piranha-Pflanze bewiesen, die früher als erwartet zu Beginn dieses Monats erschien.