Super Mario Maker 2 - Konkretes Erscheinungsdatum steht fest, limitierte Edition angekündigt

In „Super Mario Maker 2“ lassen sich eigene 2D-Mario-Level kreieren. Nun enthüllte Nintendo offiziell, wann das Nintendo Switch-Spiel erscheint. Außerdem wurde eine limitierte Edition angekündigt.

In der Nintendo Direct-Präsentation von Februar 2019 erblickte Super Mario Maker 2 das erste Mal das Licht der Welt. Nintendo kündigte den Super-Mario-Leveleditor exklusiv für die Nintendo Switch an. Nun gibt es ein konkretes Erscheinungsdatum! Außerdem wird das Spiel zusätzlich in einer limitierten Version erscheinen und für Vorbesteller gibt es einen Bonus.

Super Mario Maker 2 Offiziell angekündigt, kommt schon im Juni

Ab diesem Tag darf gebaut werden

Nintendo gab heute das konkrete Erscheinungstermin für „Super Mario Maker 2“ bekannt. Das Spiel erscheint am 28. Juni 2019!

Der neue 2D-Mario-Titel lässt euch zahlreiche Level selbst gestalten. Der nunmehr zweite Teil der „Mario Maker“-Reihe führt einige Neuerungen wie Schrägen und überarbeitete Menüs im Baumodus ein. Neue Weltenthemen wie zum Beispiel die Wüste, Gegner und Bauelemente sind diesmal mit dabei.

Limitierte Edition und Vorbestellerbonus

Wie Nintendo mitteilt, wird außerdem eine limitierte Version von „Super Mario Maker 2“ veröffentlicht. Dieses Bundle enthält neben dem Hauptspiel eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Der Zugang zu Nintendo Switch Online wird für die Online-Funktionen des Spiels benötigt. Das Bundle lässt sich sowohl Retail als auch digital erwerben.

Es lohnt sich das Spiel vorzubestellen. Nintendo bietet als Vorbestellerbonus einen speziellen Touchpen an, der dazu genutzt werden kann, Level im Handheld-Modus zu kreieren. Informationen über die Verfügbarkeit lassen sich bei den jeweiligen Einzelhändlern einholen. Dabei ist der Stift nicht nur Käufern der Retail-Variante vorbehalten. Nintendo bietet den Stift ebenfalls allen an, die die limitierte Version des Spiels im Nintendo eShop vorbestellen.

