Super Mario Maker 2 - Katzen-Bowser und mehr: Zahlreiche neue Details und weiterer Trailer veröffentlicht

Ein japanisches Werbeposter gibt neue Details zu Super Mario Maker 2 preis. So gibt es noch nie zuvor gesehene Einblicke in das Spiel zu bestaunen, die uns neue „Bausteine“ für den Mario-Level-Designer offenbaren. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls zu bestaunen.

Viele neue Details zum Level-Baukasten

Kommen wir erst zu den beobachteten Gameplay-Inhalten. Das Poster wurde in japanischen Elektronikmärkten gesichtet und bestätigt einige unangekündigte Details für das Nintendo Switch-Spiel.

So werden Katzen-Bowser und die Lava-Monster aus Super Mario 3D World ihre Rückkehr in „Super Mario Maker 2“ feiern, wie im obigen Tweet ersichtlich ist. Zudem lässt sich eine Dschungel-Welt im Stil von „Super Mario Bros.“ erblicken, samt Wiggler und Steinblock (Wummp) im Wasser.

Auf einem der Bilder scheint es, als ob Mario im Weltraum schweben würde – wobei seine Animation mehr nach Schwimmen anmutet. Dies scheint ein neues Weltenthema im Stil von „New Super Mario Bros.“ zu sein. Ein weiteres neu hinzukommendes Weltenthema in „Super Mario Maker 2“ spielt in den Wolken ab und wird durch einen Screenshot als Level im Stil von „Super Mario World“ gezeigt. Dort ist auch zu sehen, dass verschiedenfarbige Röhren, regenbogenfarbige Plattformen und Gumbalgs einen Teil des Baukasten-Repertoires darstellen werden.

Auf den oben gezeigten Bildern ist noch mehr Neues zu sehen. So lässt sich ein Blick auf Greifer werfen, die einige Gegner und Items tragen sowie kopfüber hängende Piranha-Pflanzen in einem „Super Mario Bros. 3“-Wüstenwelt-Thema werfen. Zudem wird gezeigt, wie der Pfad eine Kriech-Piranha erstellen lässt – anhand eines „Super Mario 3D World“-Level-Themas.

Mit diesen und weiteren Elementen wird sich also munter im Level-Baukasten experimentieren lassen. „Super Mario Maker 2“ stellt den Spielern zahlreiche Neuerungen zur Verfügung, mit denen sich noch variantenreichere Level erstellen lassen.

Neuer Trailer nimmt Bezug auf Kaiserwechsel in Japan

Das wars aber noch nicht mit neuen Einblicken in „Super Mario Maker 2“. Nintendo hat nämlich noch ein ganz besonderes Video auf dem japanischen Instagram-Account parat. Gestern dankte der nunmehr ehemalige Kaiser Akihito ab und verzichtet fortan auf den japanischen Thron. Sein Sohn Naruhito übernimmt das Majestätsamt und läutet damit als aktueller Tennō eine neue Ära ein – die gestern geendete Heisei-Ära wurde nun durch die Reiwa-Ära abgelöst. Nintendo, immerhin ein japanisches Unternehmen mit langer Tradition, huldigt diesem Kaiserwechsel mit einem Video zu „Super Mario Maker 2“. Darin hüpft Mario durch drei verschiedene Weltenthemen, die je eine der japanischen Kaiserzeiten repräsentiert. Nacheinander zeigen die dort zu sehenen Schriftzeichen die Showa-Ära (1926-1989, im Stil von „Super Mario Bros.“), die Heisei-Ära (1989-2019), im Stil von „Super Mario World“) und die Reiwa-Ära (seit 2019, im Stil von „Super Mario 3D World“).

Durch den Trailer könnten die Fans nun denken, dass sich ein Level mit mehreren wechselnden Themen und Stilen in „Super Mario Maker 2“ erstellen lässt, jedoch scheint hier auf Videobearbeitung zurückgegriffen worden zu sein.

„Super Mario Maker 2“ erscheint am 28. Juni exklusiv für die Nintendo Switch. Für Vorbesteller stellt Nintendo einen speziellen Touchpen bereit. Zudem bieten unter anderem MediaMarkt und Saturn ein Steelbook zum Spiel an.