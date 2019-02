Star Wars - The Mandalorian - Regisseur teast neue Details zur Serie!

Im Rahmen der TCA Press Tour hat Taika Waititi, einer der angekündigten Regisseure der neuen Live-Action-Serie zu Star Wars, neue Details zu ''The Mandalorian'' offenbart. Die Serie soll sich nah am Stil der alten Filme orientieren und einen beliebten Fan-Favoriten zurückbringen.

Bisher haben Fans der Sternenkriege nicht viel an Informationen zur neuen Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum, The Mandalorian, erfahren dürfen. Neben angekündigten Regisseuren und dem Cast-Ensemble bleibt die Handlung bislang ein gut gehütetes Geheimnis, doch neue Details zur Serie sind jetzt endlich da. Taika Waititi, Mitschaffer der Serie und Regisseur von Marvel's Thor - Ragnarok, verkündete im Rahmen der ''TCA Press Tour'' erstmals neue Infos zum heißerwarteten Projekt.

Beliebter Charakter könnte zurückkehren

Zu Weihnachten verkündete John Favreau, ein weiterer Regisseur der Serie, auf Instagram die Rückkehr eines ''Das Imperium schlägt zurück''-Charakters. IG-88, Droide und Kopfgeldjäger-Kollege von Boba Fett, wird in der Disney Plus exklusiven Serie erneut auf die Bildschirme zurückkehren.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Taika Waiti, der für seine ulkigen Dialoge und Regiearbeit wie in Thor - Ragnarok und What We Do In The Shadows bekannt ist, wird ebenfalls eine oder mehrere Episoden für die Star Wars-Serie leiten.

In einem Interview im Rahmen der TCA Press Tour versprach er, dass die Serie sich vom Stil her nah an den alten Filmen orientieren wird:

"Star Wars unterscheidet sich sehr zum Marvel-Stil. Wir alle wissen, dass die Serie vom Ton her den ersten Filmen nahr kommen sollte. Das wollen die Fans, und das sollte man respektieren. Ich will damit auf freundliche Weise sagen, dass man nicht zuviele Witze in die Filme reinzwingen sollte. Mein Fingerabdruck wird sich aber trotzdem sicherlich in der Serie wiederspiegeln, in Sachen Dialog und so weiter."

Zu näheren Details zur Handlung wollte sich der Regisseur nicht äußern, aber auf die Frage, ob Fan-Favorit Boba Fett möglicherweise zurückkehren könnte, enttäuschte er Fans jedenfalls nicht mit einem definitiven Nein:

"Für die meisten Kinder, die mit den Filmen groß geworden sind, war Boba Fett einer der Lieblingscharaktere, obwohl er sehr wenig in den Filmen ist. Allein die Idee von Kopfgeldjägern ist super. Und dann noch die Charaktere mit ihren Helmen zu filmen ist eine ziemlich coole Angelegenheit."

Waititi teast weiterhin einige aufwendige Stormtrooper-Szenen. Diese seien mit rund 50 bis 60 Troopern gefilmt worden. Außerdem lobt er den Leiter der Serie, Jon Favreau. Der neuseeländische Filmemacher nennt ihn ein Genie und ist fasziniert von seiner Vision diese Welten zu erweitern. Die Drehbücher seien ebenfalls grandios.

Viel mehr wissen wir zwar nicht, aber alles was bislang zur Disney Plus Serie veröffentlicht wurde, hört sich für Fans nach einem Star Wars-Projekt mit viel Liebe zum Detail an. The Mandalorian wird noch im Laufe diesen Jahres auf dem Disney Streaming-Service exklusiv erscheinen. In den Hauptrollen sind Pedro Pascal (Narcos), Gina Carano (Deadpool), Nick Nolte (Warrior), Werner Herzog (Invincible), Giancarlo Esposito (Gus von Breaking Bad), Carl Weathers (Rocky), Emily Swallow (Supernatural) und Omid Abtahi (American Gods) zu sehen.