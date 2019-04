Star Wars Jedi: Fallen Order - Gameplay-Enthüllung erfolgt bereits im Juni!

Nachdem die Enthüllung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ zur Gänze aus Rendersequenzen bestand, soll erstes richtiges Gameplay im Juni folgen. Das gab Community Manager Jay Ingram bekannt.

Im Rahmen der Star Wars Celebration 2019 in Chicago vor einer Woche bekamen wir einen ersten Blick auf Star Wars Jedi: Fallen Order geboten. Richtiges Gameplay wurde den Fans dort aber nicht gezeigt. Die Entwickler von Respawn Entertainment präsentierten einen Trailer aus vorgerenderten Szenen, der auf die Handlung des kommenden „Star Wars“-Spiels einstimmte. Es sei aus dem Grund beabsichtigt gewesen, erst die Handlung in den Fokus zu stellen, da das Publikum der Star Wars Celebration mehr an der Geschichte des Spiels interessiert wäre. Das Gameplay spare man sich dann für ein nächstes Event auf.

Erstes Gameplay folgt im Juni

Der Spieler schlüpft in die Rolle des Jedi-Padawans Cal Kestis, einem Überlebenden der Order 66 und befindet sich vor dem Imperium auf der Flucht. Während Cal unaufhörlich von Inquisitoren gejagt wird, erkundet er die uralten Mysterien einer längst vergessenen Zivilisation, um seine Kenntnisse der Macht auszuweiten.

Erstes Gameplay wird aber im Juni folgen. Das gab Jay Ingram, Community Manager von EA Star Wars, bekannt. Dann erfahren wir, wie sich „Star Wars Jedi: Fallen Order“ wirklich spielen lässt.

Entweder auf der EA Play oder E3 2019

Ein genaues Datum ließ Ingram dabei nicht verlauten. Es gibt jedoch zwei große Videospiel-Events im Juni: Die EA Play und die E3 2019. Mit dem umstrukturierten EA Play-Event koppelt sich Publisher EA ein wenig von der E3 ab und zeigt verschiedene Livestreams, in denen Spielentwickler Trailer und Gameplay präsentieren. Eine klassische Pressekonferenz wird es nicht geben. Es ist davon auszugehen, dass EA dieses Event auch dafür nutzen wird, das erste Gameplay zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ zu enthüllen. Das EA Play-Event findet vom 7. Juni bis zum 9. Juni statt – noch vor der E3 2019.

Einige grobe Details zur Spielweise wissen wir jetzt schon. So wird es in dem Singleplayer-Abenteuer zahlreiche Lichtschwert-Kämpfe geben. Es lassen sich verschiedene Lichschwert-Techniken erlernen und auch unterschiedliche Macht-Fähigkeiten eignet ihr euch an. Das Gameplay wird in der Third-Person-Sicht gehalten sein. Wie außerdem bekannt wurde, soll Schleichen kein entscheidendes Spielelement sein.

„Star Wars Jedi: Fallen Order" erscheint am 15. November 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.