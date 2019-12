Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Erfolgreicher Kinostart bleibt hinter den Erwartungen zurück

Mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ist das große Finale der Saga in den Kinos angelaufen. Nach den eher gemischten Kritiken zeigt sich nun, ob der Film an den Kinokassen überzeugen kann.

Der neue Film Star Wars: Der Aufstieg Skywalker ist weltweit in den Kinos angelaufen und legte einen erfolgreichen Start hin. Allein in den USA spielte das große Finale der kompletten Saga nach neun Filmen und über 40 Jahren satte 175,5 Millionen US-Dollar in den Kinos ein und ist damit der neue Spitzenreiter der Charts.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Filmkritik: Das Ende einer Ära bringt viel Frust und Emotionen

Neuer Spitzenreiter bliebt hinter den Vorgängern zurück

Das an sich hervorragende Ergebnis bleibt dennoch hinter den sehr hohen Erwartungen des Studios und der Analysten zurück. Demnach ging man für das Startwochenende von rund 200 Mio. Dollar aus, ähnlich wie schon bei Das Erwachen der Macht (247 Mio, Dollar) und Die letzten Jedi (220 Mio. Dollar). Und so sortiert sich der dritte Teil der Trilogie von Regisseur J.J. Abrams hinter den beiden ersten Filmen ein.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Erste Kritiken sind da: Finale der Skywalker-Saga gefällt nicht jedem

Ein Grund für das ein wenig enttäuschende Abschneiden des Kinostarts dürften zum einen an den eher durchwachsenen Kritiken liegen. Zum anderen könnte der umstrittene Episode 8-Film von Rian Johnson die Fans die Vorfreude auf Episode 9 eingetrübt haben, so dass einige zunächst den Kinostart und erste Kritiken abwarten wollten.

International spielt Episode 9 rund 198 Millionen Dollar ein, womit der Film auf insgesamt 373,5 Millionen Dollar Kinoeinnahmen weltweit kommt. In den deutschen Kinos gelingt „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" mit über 1,7 Millionen Besucher der zweitbeste Kinostart des Jahres, nach Marvels Avengers: Endgame.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers J.J. Abrams teasert Auftritt von Ahsoka an

Wie geht es mit Star Wars weiter?

Disney und Lucasfilm schmieden schon jetzt Pläne für die Zukunft von Star Wars. Denn nach dem Ende der Skywalker-Saga lebt die Legende mit neuen Geschichten und Charakteren weiter, versprach Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy. Inzwischen habe man sich bereits von der Idee verabschiedet, dass es unbedingt eine neue Trilogie werden muss. Erste Pläne werden aber erst Anfang 2020 bekannt gegeben.