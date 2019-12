Star Trek - Picard: Neue Serie wird frühzeitig um eine 2. Staffel verlängert

Gleich zu Beginn des neuen Jahres bringt die neue TV-Serie „Star Trek: Picard“ den beliebten Captain Jean-Luc Picard der USS Enterprise zurück. Noch vor dem Start der Serie bestätigt der US-Sender CBS eine zweite Staffel mit Patrick Stewart.

Die populäre TV-Serie „Star Trek: The Next Generation“ wird nach über 20 Jahren mit einer neuen Serie fortgesetzt. In Star Trek: Picard kehrt Patrick Stewart noch einmal in seiner Paraderolle als Jean-Luc Picard, Captain der USS Enterprise zurück. Inzwischen im Ruhestand stürzt sich der pensionierte Admiral der Sternenflotte und Hobby-Winzer in ein neues Weltraumabenteuer.

Und die Reise geht weiter: Bevor die 1. Staffel im Januar 2020 an den Start geht, hat der US-Sender CBS die neue TV-Serie bereits frühzeitig um eine 2. Staffel verlängert.

© CBS - „Star Trek: Picard“

Jean-Luc Picard kehrt Anfang 2020 mit neuer Serie zurück

Die Serie spielt im Jahr 2399: Jean-Luc Picard hat inzwischen der Sternenflotte den Rücken gekehrt. Als jedoch eines Tages ein junges Mädchen mit mysteriösen Kräften auftaucht und Picard um Hilfe bittet, zögert er nicht lange. Mit einem Raumschiff der Föderation und einer jungen und unkonventionellen Crew begibt er sich auf ein neues Abenteuer. Mehr wird dazu leider noch nicht verraten. Fest steht nur, dass er nicht im Namen der Föderation unterwegs ist und die Crew auch nicht der Sternenflotte angehört.

Fans dürfen sich darüber hinaus auf viele Bekannte aus der Kultserie TNG freuen: William T. Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) und Data (Brent Spiner) werden in Picard mitspielen, ebenso Jeri Ryan (Seven of Nine) aus der „Star Trek“-Serie Voyager (1995-2001). Wie groß ihre jeweiligen Rolle ausfallen werden, ist aber noch geheim.

„Star Trek: Picard“ geht am 24. Januar 2020 mit der ersten Staffel und 10 Folgen auf Amazon Prime Video an den Start, zeitgleich zum US-Start auf CBS All Access. Hier könnt ihr noch einmal den Trailer sehen: