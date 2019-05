Slender: The Arrival - Horrorspiel erscheint für Nintendo Switch

Der Albtraum kehrt zurück. Die dunkle Gestalt ohne Gesicht schafft es nach unzähligen Ausflügen auf die unterschiedlichsten Plattformen nun auf die Nintendo Switch. Demnach könnt ihr euch also schon bald unterwegs in „Slender: The Arrival“ gruseln.

Welch gefühlte Ewigkeit ist der Release von Slender: The Arrival von Blue Isle Studios und Parsec Productions jetzt schon her. Im März 2013 erschien eine aufgemöbelte Version von Slender: The 8 Pages, das seinerzeit die Spieler in Angst und Schrecken versetzte.

Vorsicht, hinter dir!

In „Slender: The Arrival“ erwarten euch nämlich ähnlich fiese Jumpscares wie im Original, doch inhaltlich haben die Entwickler einen etwas solideren Rahmen geschaffen, wodurch die effektive Spielzeit dann doch nochmal erhöht werden konnte. In der Haut von Lauren, die ihre Freundin Kate sucht, die dem Mythos Slender auf die Schliche kommen wollte, wird auch sie mit dem unheilvollen Bösen konfrontiert.

Doch da der Schrecken auf dem PC, der Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 und PlayStation 4 sowie der Wii U nicht genug ist, schlägt der Slender Man nun mit seinen Tentakelarmen auf eine weitere Plattform über. Das Horrorspektakel wurde nun für die Nintendo Switch bestätigt. Nun liegt es einmal mehr bei euch, Lauren bei diesem Albtraum beizustehen. Ob ihr dem Slender Man entkommen könnt?

Falls ihr noch gar nichts von „Slender: The Arrival“ gehört habt, dann sollte euch der Teaser-Trailer einen entsprechenden Ersteindruck verschaffen, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben: