Saturn - Mit PayPal zahlen und Direktabzug sichern

Nur bis zum morgigen Freitag könnt ihr euch im Onlineshop von Saturn bei Bezahlung via Paypal auf einen Direktabzug bis zu 150 Euro freuen. Unter anderem erhaltet ihr den NIntendo Switch-Titel Super Smash Bros. Ultimate günstiger.

Am heutigen Nikolaustag hat Saturn die Spendierhosen an und bietet bestimmte Marken-Highlights nicht nur zum exklusiven Aktionspreis an, sondern gewährt zudem einen Direkabzug bis zu 150 Euro, wenn ihr mit Paypal bezahlt.

Beispielshalber spart ihr bei dem Switch-Titel Super Smash Bros. Ultimate inklusive Steelbook satte 10 Euro und erhaltet das Spiel somit anstatt für 69 Euro für 59 Euro.

Hier geh'ts zum Geschenkerausch zum Nikolaus!

So geht's:

Aktionsartikel in den Warenkorb legen. Im Checkout PayPal als Zahlungsmethode auswählen und bestätigen. Der Direktabzug wird automatisch im Warenkorb abgezogen.

Wichtig: Die Aktion läuft lediglich bis zum morgigen Freitag, den 07. Dezember um 9 Uhr.

