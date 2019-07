Saturn - Das neue Prospekt ist da: PS4-Bundle und mehr im Angebot!

Der Elektronikhändler Saturn hat sein neues Prospekt veröffentlicht. Darin finden sich einmal mehr zahlreiche großartige Angebote, unter anderem ein PS4-Bundle sowie mehrere Spiele.

Die Hitze lähmt uns aktuell alle, doch bei Saturn kommen die neuesten Angebote dennoch in Fahrt: Der Elektronik-Experte hat deswegen sein aktuelles Prospekt mit zahlreichen Schnäppchen veröffentlicht!

Bis zum 29. Juli spart ihr im gesamten Sortiment und in allen Kategorien richtig viel Geld. Egal ob Fernseher, Konsole oder doch etwas für den Haushalt – hier ist für jeden etwas dabei.

Fangen wir doch mal mit einigen Gaming-Angeboten an, von denen wir euch die folgenden ans Herz legen können:

Besonders empfehlenswert ist das PS4-Hits-Bundle, das den Kauf eurer PlayStation 4 mehr als nur lohnenswert gestaltet. Enthalten sind nämlich zusätzlich „The Last of Us“, „Uncharted 4“ und „Horizon: Zero Dawn“:

Highlights aller Art bietet das Saturn-Prospekt ebenfalls – und zwar mit Spargarantie! Herausstechen tun dabei...

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.