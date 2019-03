Saturn - Bis zu 15 Prozent Rabatt auf alles: Card-Mitglieder profitieren mehr

Vier Tage lang könnt ihr bei Saturn eine ganze Menge Geld sparen. Als Mitglied der Saturn Card bekommt ihr bis zu 15 Prozent Rabatt auf alles.

4 Tage voller Power, 4 Tage voller Action, 4 Tage voller Rabatte: Bei Saturn können alle Card-Mitglieder für kurze Zeit richtig viel Geld sparen.

Insgesamt vier Tage lang erhaltet ihr täglich Coupons, mit denen ihr bis zu 15 Prozent Rabatt auf nahezu alles erhaltet. Am 16. März werdet in eurem Markt mit einer Überraschung beschert, am 17. März profitiert ihr von einer kostenlosen Lieferung.

Die Mitgliedschaft bei der Saturn Card ist übrigens vollkommen kostenlos und kommt mit einer Vielzahl an Vorteilen daher. Mit dem Aufstieg eures Levels profitiert ihr von Gutscheinen, Geschenkkarten, Rabatten, verlängertem Umtauschrecht und mehr!

Wir geben euch direkt die einzelnen Gutschein-Codes:

5% mit 9803000063691697 : Auf ein Apple-Produkt eurer Wahl

: Auf ein Apple-Produkt eurer Wahl 10% mit 9803000063691703 : Auf ein Produkt aus den Bereichen Computer, Hardware, Tablet, Smartphones, Mobiltelefon, Smartwatch & Konsolen-Hardware, Fernseher, TV-Receiver, Blu-ray-, DVD-& Videoplayer, Multiroom-& Bluetooth-Lautsprecher, Car Hi-Fi, Licht, Navigation, Software, Kopfhörer, Spielzeug, Foto.

: Auf ein Produkt aus den Bereichen Computer, Hardware, Tablet, Smartphones, Mobiltelefon, Smartwatch & Konsolen-Hardware, Fernseher, TV-Receiver, Blu-ray-, DVD-& Videoplayer, Multiroom-& Bluetooth-Lautsprecher, Car Hi-Fi, Licht, Navigation, Software, Kopfhörer, Spielzeug, Foto. 15% mit 9803000063691710 : Auf ein Produkt aus den Bereichen, Haushaltsgroßgeräte, Haushaltseinbaugeräte, Staubsauger, Kaffeevollautomaten, Haushaltskleingeräte, Haushaltswaren, Körperpflegeprodukte, CDs, DVDs, Blu-rays, Vinyl, Games, Bürokommunikation

: Auf ein Produkt aus den Bereichen, Haushaltsgroßgeräte, Haushaltseinbaugeräte, Staubsauger, Kaffeevollautomaten, Haushaltskleingeräte, Haushaltswaren, Körperpflegeprodukte, CDs, DVDs, Blu-rays, Vinyl, Games, Bürokommunikation 15% mit 9803000063691727: Auf ein Produkt aus dem Bereich des Zubehörs

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.