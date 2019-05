Saints Row 5 - Neuer Teil angedeutet, Enthüllung zur E3?

Deep Silver hat auf Twitter angedeutet, dass schon bald ein „Saints Row 5“ angekündigt werden könnte. Fans sollen deshalb den offiziellen YouTube-Kanal im Auge behalten. Kommt die Enthüllung gar zur E3 2019?

Mit einer etwas kryptischen Nachricht hat Publisher Deep Silver angedeutet, schon bald Informationen zur Zukunft von „Saints Row“ bekannt geben zu wollen. Fans spekulieren nun, dass es sich gar um ein Saints Row 5 handeln könnte.

Relativ kontextlos ließ das Unternehmen nämlich verlautbaren, dass man doch bitte den offiziellen YouTube-Kanal der Serie im Auge behalten solle. „Wir haben für die Saints einige aufregende Dinge parat, die du nicht verpassen willst“, heißt es in einer Nachricht.

Das letzte Projekt war ein Desaster

Tatsächlich liegt der letzte „Saints Row“-Teil, Gat Out Of Hell, mittlerweile einige Jahre zurück und erschien 2015. Seitdem entwickelte das verantwortliche Studio Volition lediglich Agents of Mayhem, das sich nach dem Release in 2017 jedoch als finanzielles Desaster erwies.

Zwei Jahre später könnte es also tatsächlich soweit sein, dass uns in diesem oder nächstem Jahr ein „Saints Row 5“ erwartet. Denkbar wäre beispielsweise eine Ankündigung im Rahmen der E3 2019, die im kommenden Monat in Los Angeles stattfindet. Allerdings legt der Verweis auf den YouTube-Kanal nahe, dass die Enthüllung mit der simplen Veröffentlichung eines Trailers erfolgen wird.

