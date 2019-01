Resident Evil 3 - Wird es ein Remake geben? Laut Capcom bestehe die Möglichkeit

Wird es ein Remake zu Resident Evil 3 geben? Wenn es nach Capcom geht, liegt das wie so oft an den Fans, die es sich nur laut und oft genug wünschen müssten. Es ist ebenfalls die Rede von Remakes anderer Spiele.

Erst seit wenigen Tagen ist Resident Evil 2 (Remake) auf dem Markt und schon fragen sich die Spieler, was denn nun als nächstes folgt. Wird es ein Resident Evil 8 geben oder doch eher zum Remake von Resident Evil 3 kommen?

Bei dem erfolgreichen Release von Resident Evil 2 ist es für viele schon in trockenen Tüchern, dass Capcom sicherlich schon an Resident Evil 3: Nemesis (Remake) bastelt. Und tatsächlich gibt es bereits ein paar Worte dazu von offizieller Seite aus.

Resident Evil 3: Remake beginnt mit den Fans

Gegenüber dem japanischen Magazin Game Watch gibt Capcom nun zu verstehen, dass wenn es das ist, was die Fans sehen möchten, sie ihre Stimme so erheben sollten, dass diese von den Entwicklern ausreichend vernommen wird.

Der Resident Evil 2-Produzent Yoshiaki Hirabayashi spricht zudem über andere mögliche Kandidaten, denen ein Remake ebenfalls ganz gut stehen würde. Bei Resident Evil 2 wäre es so gewesen, dass es ein klares Verlangen der Fans war, worauf sie schließlich hörten. Es sei der Wunsch der Fans gewesen. Und wenn sie das Remake von Resident Evil 2 mögen und eines von Resident Evil 3 sehen möchten, dann müssten sie nur abermals ihre Stimme erheben.

Vor einigen Monaten gab es bereits das erste Feedback seitens der Fans, die auf ein Bild zum Nemesis reagiert haben auf Social Media:

Resident Evil 3 Fan-Eskalation durch Twitter-Posting, Remake möglich?

Für uns ist klar, dass sich viele Fans ein Remake des dritten Teils wünschen würden. Erstes Feedback gibt es bereits und das wird in nächster Zeit nicht weniger. Der Erfolg von Resident Evil 2 (Remake) wird schlussendlich jedoch auch eine tragenden Rolle spielen.

Und dennoch wäre es aus einer bestimmten Perspektive ein wenig schade, dass der Nemesis durch den aktuellen Mr. X ein wenig an Fahrt verliert, da diese Spielmechanik bereits in Resident Evil 2 (Remake) vorweggegriffen wurde.

Mehr dazu lest ihr in unserem Test zu Resident Evil 2 (Remake):

Resident Evil 2 Kein Remake, sondern eine Offenbarung

Ich persönlich würde ja immer noch ein Remake von Dino Crisis begrüßen, nur eben in dem Look und mit dem Spielgefühl von Resident Evil 2 (Remake). Und womöglich bastelt Capcom ja schon im Verborgenen an Dino Crisis (Remake)?

Dino Crisis 4 Neues Dino-Survival-Abenteuer bereits in Arbeit?