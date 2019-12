Resident Evil 3 - So reagiert das Internet auf die Neuinterpretation von Jill Valentine im Remake

In dem Remake zu „Resident Evil 3“ erhalten wir eine optisch angepasste Version der Jill Valentine aus dem Original. Was das Internet über die visuellen Änderungen der Protagonistin sagt, haben wir für euch nachfolgend zusammengefasst.

Im Rahmen der vierten Ausgabe von Sonys State of Play zeigte Capcom erste bewegte Bilder zu dem kommenden Horror-Remake von Resident Evil 3. Darin bekommen wir unter anderem Protagonistin Jill Valentine zu sehen, deren Aussehen sich von dem des Originals von 1999 unterscheidet. Im Internet gibt es bereits einige Leute, die sich über die Neuinterpretation ihrer geliebten Jill ziemlich verägert zeigen, obwohl es in großen Teilen recht positives Feedback hagelt.

Weshalb sich die verantwortlichen Entwickler dazu entschlossen haben, das Design von Jill zu „modernisieren“, erklären sie in einem Dev-Talk. Mehr Infos dazu haben wir euch hier zusammengefasst:

Nostalgie oder Neuinterpretation?

Doch Nostalgie hin und Neuinterpretation her, wie fallen auf Twitter denn nun die verschiedenen Meinungen zu Jill Valentine im „Resident Evil 3“-Remake aus?

Wow the new Jill Valentine looks bad. Glad Capcom included the classic outfit but it doesn't fix that awful face. They shoulda stuck with Julia Voth. — Rainwithinsmoke (@Rainwithinsmok3) December 10, 2019

I don't like the new face of Jill Valentine in RE3, looks too different, not the kind of face I have associated with her all these years — sing for me ♫ (@xuxurla) December 10, 2019

I really don't like the design of Jill Valentine for the RE3 Remake.

I've been expecting a version that looks closer to the RE3 costume in Resident Evil HD, but y'know, improved by the new Engine.

But this... I'm sorry, I just don't like it.

Still hyped for the game tho. pic.twitter.com/m2aVFEsm3Y — Terry / Artur 🦎🦎 @ ? (@_Terrific_Terry) December 4, 2019

Viele im Internet vergleichen den neuen Look von Jill mit dem von Milla Jovovich, der Schauspielerin, die Alice in den „Resident Evil“-Filmen zum Leben erweckt. Andere stören sich aber daran, dass die Entwickler schlicht zu viele Veränderungen vorgenommen hätten und es sich dadurch nicht mehr anfühlen könnte, als würde man tatsächlich Jill spielen.

Doch wie das Spielgefühl mit der neuinterpretierten Form der jungen Frau wirklich ist, werden wir wohl erst abschließend mit dem Release von „Resident Evil 3“ am 3. April 2020 erfahren, wenn das Remake für PS4, Xbox One und PC erscheint.